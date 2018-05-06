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Tunceli’de tabuları yıkan Vali bu kez rafting yaptı

Tunceli’de yaptığı başarılı çalışmalarla dikkat çeken son olarak operasyona katılan askerleri teröristlerin sözde girilemez dediği Aliboğazında ziyaret eden Vali Tuncay Sonel bu kezde Munzur’da rafting yaptı.

06 Mayıs 2018 Pazar 22:00
Tunceli’de tabuları yıkan Vali bu kez rafting yaptı

Tunceli’de Munzur çayında rafting etkinlikleri başladı.Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’de, beraberinde Vali Yardımcıları Selçuk Yosunkaya, Akın Zor,Belediye Başkan Yardımcısı Sami Doğan ve kentteki bazı esnaflarla birlikte raftinge katıldı.Vali Sonel ve beraberindekiler Ovacık yolundaki Dilek köprüsünden 2 botla Munzur’a girerek Mameki Köprüsüne kadar 10 kilometre rafting yaptı.

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Tunceli’de 23-27 Mayıs 2018 tarihlerinde ilk defa Munzur Nehri’nin muhteşem güzelliğinde Türkiye Rafting Şampiyonası yapacaklarını aktaran Vali Sonel,kendilerinin de 10 kilometrelik rafting parkurunu tamamladıklarını söyledi.
Vali Sonel, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı’nın da yapılacak şampiyon için önemli destek verdiğini kaydetti.

Kentte yaptığı örnek çalışmalarla halkın takdirini kazanan Sonel, her türlü sosyal etkinliğe de katkı sağlamasıyla dikkat çekiyor.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 22:00
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