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Tunceli'de silahlı kavga

Kavgaya karışan iki şüpheli yakalandı

06 Eylül 2019 Cuma 14:33
Tunceli'de silahlı kavga

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de kahvehanede çıkan silahlı kavgada iki şüpheli gözaltına alındı.

Moğultay Mahallesi'ndeki bir kahvehanede Z.T. ile S.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

S.S. kendisini darbederek olay yerinden kaçan Z.T'yi bulmak için aracından aldığı pompalı tüfekle kent merkezinde dolaşmaya başladı. S.S'nin elinde pompalı tüfeği gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Vatandaşların S.S'yi ikna etmeye çalıştığı sırada silah ateş aldı ve bir süre arbede yaşandı. S.S, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı sırada vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

Polis ekipleri kalabalık grubu, biber gazı kullanarak dağıttı.

Öte yandan kavgaya karışan Z.T. de polis ekiplerince yakalandı.


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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 14:33
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