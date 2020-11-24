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Aktüel Tunceli'de şehit öğretmenler anısına fidan dikildi
Aktüel

Tunceli'de şehit öğretmenler anısına fidan dikildi

Yeniakit Publisher
2020-11-24 12:56:02 -
Tunceli'de şehit öğretmenler anısına fidan dikildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de terör örgütleri tarafından şehit edilen 28 öğretmen anısına fidan dikildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentte fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, ilde görevlerini sürdüren öğretmenler için ve terör örgütlerince şehit edilen 28 öğretmen anısına, kent merkezi ve ilçelerdeki okulların bahçesinde yüzlerce çam fidanı toprakla buluşturuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit meslektaşlarını unutmayacaklarını belirterek, "Çocuklarımız, bu ağaçların gölgesinde dinlenirken, görevi uğruna şehit olan öğretmenlerini hatırlasınlar istiyoruz." dedi.

Fidan dikimine, okul idarecileri ve öğretmenler ile veliler de katıldı.


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