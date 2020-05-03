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Aktüel

Tunceli'de PÖH timleri dualarla El Bab'a uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-05-03 12:06:33 -
Tunceli'de PÖH timleri dualarla El Bab'a uğurlandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Özel Harekat (PÖH) timleri dualar eşliğinde Suriye'nin El Bab şehrine uğurlandı.

Atatürk Mahallesi'ndeki Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde El Bab'a gidecek PÖH'ler için uğurlama töreni düzenlendi.

Törene Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Yılmaz Ustaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen katıldı.

PÖH'ler, Vali Sonel'in konuşmasının ardından kesilen kurbanlar ve İl Müftüsü Aşır Durgun'un okuduğu dualar eşliğinde uğurlandı.

Vali Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Jandarma Bölge Komutanımız, 4. Komando Tugay Komutanımız, Başsavcımız, Rektörümüz, Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız, MİT Bölge Müdürümüz, Müftümüzle, kahraman PÖH'lerimizi El Bab'a dualarla uğurladık. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.


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