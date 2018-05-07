Tunceli’de otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı

Kaza, Tunceli-Elazığ karayolu Aktuluk Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun’dan Diyarbakır’a giden Esat Çelik (44) idaresindeki 21 BT 494 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada 1’i bebek 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan bebeğin durumunun ağır olduğu ve Elazığ’a sevk edildiği öğrenildi.