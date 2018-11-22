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Tunceli'de öğrenci servisi devrildi: 1 ölü

Tunceli'de kontrolden çıkan öğrenci servisi, uçuruma yuvarlandı. Kazada Yasin Top, yaşamını yitirdi.

22 Kasım 2018 Perşembe 22:15
Tunceli'de öğrenci servisi devrildi: 1 ölü

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, kontrolden çıkan öğrenci servisinin 200 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü Yasin Top hayatını kaybetti, 7 yaşındaki öğrenci Emre Yılmaz yarandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Doğalan köyü yakınlarında meydana geldi.

Yasin Top yönetimindeki 62 AN 071 plakalı öğrenci servisi, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, servistekileri kurtarmak için seferber oldu.

Servis sürücüsü Yasin Top, olay yerinde hayatını kaybederken, 7 yaşındaki öğrenci Emre Yılmaz ise  çevredekilerin yardımıyla araç içerisinden yaralı olarak çıkarılarak Çemişgezek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz, buradaki tedavisinin ardından Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 22:15
  1. Fırat Üniversitesi
  2. Tunceli
  3. Elazığ
  4. Elazığ Fırat Üniversitesi
  5. Çemişgezek Devlet Hastanesi

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