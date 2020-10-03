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Aktüel Tunceli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 44 kişiye 138 bin 600 lira ceza
Aktüel

Tunceli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 44 kişiye 138 bin 600 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-10-03 14:12:56 -
Tunceli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 44 kişiye 138 bin 600 lira ceza

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 44 kişiye 138 bin 600 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ekiplerin kent merkezi ve ilçelerde denetimlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son bir haftada ilimizde yapılan denetimlerde 11 vatandaşımıza karantina kurallarını ihlal ettikleri, 33 vatandaşımıza sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine istinaden 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 138 bin 600 lira idari para cezası uygulanmıştır."


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