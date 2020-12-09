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Aktüel Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 132 köy yolu ulaşıma kapandı
Aktüel

Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 132 köy yolu ulaşıma kapandı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 11:15:42 -
Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 132 köy yolu ulaşıma kapandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 132 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, ilçelerde ve yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar ve tipi nedeniyle merkeze bağlı 10 köy ve ilçelerden Ovacık'ta 32, Hozat'ta 19, Pülümür'de 37, Mazgirt'te 12, Nazımiye'de 11, Pertek'te 10, Çemişgezek'te 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, köy yollarında karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Tunceli-Erzincan kara yolundaki Cankurtaran bölgesinde ve Hozat-Ovacık kara yolu arasındaki Karaoğlan mevkiinde trafikte aksama yaşanmaması için Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

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