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Aktüel

Tunceli'de kaçak avlanan balıklar baraj gölüne bırakıldı

2020-04-19 17:49:38 -
Tunceli'de kaçak avlanan balıklar baraj gölüne bırakıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pertek ilçesinde, Keban Baraj Gölü'nde kaçak avlandığı ve canlı olarak pazarlanmak üzere suda tutulduğu anlaşılan 300 kilogram balık ele geçirildi.

Pertek Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri Keban Baraj Gölü'nde kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla kontrol faaliyetleri için devriye görevine çıktı.

Ekipler, Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Uzunova köyü yakınlarında su üzerinde 5 litrelik pet şişenin suda gergin durduğunu fark etti.

Durumdan şüphelenerek kontrol amaçlı bu alana yaklaşan ekipler, pet şişeye bağlı halat olduğunu fark ederek bota çekti.

Halatın ucunca 5 torba içerisinde yaklaşık 300 kilogram canlı sazan balığı yakalayan ekipler, balıkları tekrar doğal ortamına bıraktı.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından olaya ilişkin görüntüyü "Jandarmamız her yerde, av yasağına uyalım lütfen." notuyla paylaştı. Sonel ayrıca vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısını yineledi.

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