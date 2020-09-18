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Aktüel Tunceli'de hayır yemeği verilen bir köy daha karantinaya alındı
Aktüel

Tunceli'de hayır yemeği verilen bir köy daha karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 14:19:56 -
Tunceli'de hayır yemeği verilen bir köy daha karantinaya alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde hayır yemeği verilen bir köy daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde Kovid-19 salgını ile mücadelede denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ovacık'ta bulunan bir köyümüzde, almış olduğumuz Hıfzıssıhha kararına rağmen hayır yemeği verilmesi sebebiyle maalesef köy karantinaya alınmıştır. Hayır yemeğini düzenleyen kişilere 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesine istinaden 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanmıştır."

Kentte 14 Eylül'de de Pertek ilçesindeki bir köy, bir kişinin komşularına hayır yemeği vermesi dolayısıyla karantinaya alınmıştı.

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