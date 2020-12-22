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Aktüel Tunceli'de hafif ticarin aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
Aktüel

Tunceli'de hafif ticarin aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 16:46:39 -
Tunceli'de hafif ticarin aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Daimi Turan idaresindeki 26 B 0464 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kırmızıköprü mevkisinde yol kenarına devrildi.

Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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