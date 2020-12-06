Tunceli'de gün batımı kartpostallık manzaralar oluşturdu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Pertek ilçesinde, gün batımı sırasında oluşan kızıllığın gökyüzüne ve baraj gölüne yansıması, güzel görüntüler oluşturdu.

Son yıllarda devlet tarafından yapılan yatırımlarla turizm ilçesine dönüşen Pertek, sahip olduğu kültürel, tarihi ve mimari güzellikleriyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti misafir ediyor.

Kentte "giriş kapısı" olarak da adlandırılan ilçede, tarihi Pertek ve Sağman kaleleri, Çelebi Ağa ve Sungur Bey camileri, Sultan Hıdır Ziyareti ve şifa kaynağı kaplıcalar, yörenin tanıtımında önemli yer tutuyor.

Güneşin batışının en iyi izlendiği noktaların başında gelen ilçe, bu sebeple çevre il ve ilçelerden amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçılarının uğrak yeri oluyor.

Günübirlik gezilerle ilçeyi ziyaret eden fotoğrafçılar, gün batımı esnasında oluşan kızıllık ile Pertek Kalesi, feribotlar ve martıları aynı kadrajda bütünleştirerek göz alıcı fotoğraflar çekmek için deklanşöre basıyor.

İlçede güneşin kızıllığının gökyüzüne ve baraj gölüne yansıması da ayrı bir güzellik sunuyor.

Fotoğraf sanatçısı Malik Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'nin, doğasıyla göz kamaştırdığını söyledi.

Kentte gün batımın en güzel izlendiği yerlerin başında Pertek ilçesinin geldiğini belirten Kaya, "Ben de fotoğraf çekimi programlarıma gün batımını koyduğum zaman Pertek ilçesini tercih ediyorum. Burada gün batımı sırasında gökyüzü kıpkırmızı oluyor ve bu kızıllık baraj gölüne yansıyor. Bizler de mükemmel fotoğraflar ve görüntüler çekiyoruz." dedi.