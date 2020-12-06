  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tunceli'de gün batımı kartpostallık manzaralar oluşturdu
Aktüel

Tunceli'de gün batımı kartpostallık manzaralar oluşturdu

Yeniakit Publisher
2020-12-06 20:53:17 -
Tunceli'de gün batımı kartpostallık manzaralar oluşturdu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Pertek ilçesinde, gün batımı sırasında oluşan kızıllığın gökyüzüne ve baraj gölüne yansıması, güzel görüntüler oluşturdu.

Son yıllarda devlet tarafından yapılan yatırımlarla turizm ilçesine dönüşen Pertek, sahip olduğu kültürel, tarihi ve mimari güzellikleriyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti misafir ediyor.

Kentte "giriş kapısı" olarak da adlandırılan ilçede, tarihi Pertek ve Sağman kaleleri, Çelebi Ağa ve Sungur Bey camileri, Sultan Hıdır Ziyareti ve şifa kaynağı kaplıcalar, yörenin tanıtımında önemli yer tutuyor.

Güneşin batışının en iyi izlendiği noktaların başında gelen ilçe, bu sebeple çevre il ve ilçelerden amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçılarının uğrak yeri oluyor.

Günübirlik gezilerle ilçeyi ziyaret eden fotoğrafçılar, gün batımı esnasında oluşan kızıllık ile Pertek Kalesi, feribotlar ve martıları aynı kadrajda bütünleştirerek göz alıcı fotoğraflar çekmek için deklanşöre basıyor.

İlçede güneşin kızıllığının gökyüzüne ve baraj gölüne yansıması da ayrı bir güzellik sunuyor.

Fotoğraf sanatçısı Malik Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'nin, doğasıyla göz kamaştırdığını söyledi.

Kentte gün batımın en güzel izlendiği yerlerin başında Pertek ilçesinin geldiğini belirten Kaya, "Ben de fotoğraf çekimi programlarıma gün batımını koyduğum zaman Pertek ilçesini tercih ediyorum. Burada gün batımı sırasında gökyüzü kıpkırmızı oluyor ve bu kızıllık baraj gölüne yansıyor. Bizler de mükemmel fotoğraflar ve görüntüler çekiyoruz." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özlem Zengin ve Erdoğan arasında dikkat çeken diyalog:
Siyaset

Özlem Zengin ve Erdoğan arasında dikkat çeken diyalog: "Sırtına bir heybe koymanı istiyorum"

'Dünya Kadın Hakları Günü Özel Yayını’na konuk olan AK Parti Grup Başkanvekili Av. Özlem Zengin, “Eğer Türkiye’de seçme ve seçilme hakkının ..
İHA merkezini görüntüleyen Rus gazetecilerle ilgili Coşkun Başbuğ'dan önemli uyarı!
Gündem

İHA merkezini görüntüleyen Rus gazetecilerle ilgili Coşkun Başbuğ'dan önemli uyarı!

Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, İHA Ar-Ge merkezini görüntüledikleri sırada yakalanan Rus gazetecilerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu...
Doğu Perinçek'in ABD analizindeki sözleri olay oldu: Biraz kapasana kamerayı
Gündem

Doğu Perinçek'in ABD analizindeki sözleri olay oldu: Biraz kapasana kamerayı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Youtube kanalı için verdiği röportajında kullandığı ifadeler sosyal medyayı salladı. Perinçek'in A..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay