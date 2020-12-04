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Aktüel Tunceli'de görevli 1160 sağlık çalışanı için 1160 fidanlık hatıra ormanı oluşturuldu
Aktüel

Tunceli'de görevli 1160 sağlık çalışanı için 1160 fidanlık hatıra ormanı oluşturuldu

Yeniakit Publisher
2020-12-04 17:11:34 -
Tunceli'de görevli 1160 sağlık çalışanı için 1160 fidanlık hatıra ormanı oluşturuldu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele eden 1160 sağlık çalışanları için 1160 fidan dikilerek hatıra ormanı kuruldu.

Valilik koordinasyonunda Orman İşletme Müdürlüğünün desteğiyle, Cumhuriyet Mahallesi'nde oluşturulan hatıra ormanına "Kahraman Sağlık Çalışanları Hatıra Ormanı" adı verildi.

Kovid-19 ile mücadelede büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarına yönelik farkındalığın amaçlandığı etkinlik kapsamında kentte görev yapan 1160 sağlık personeli için oluşturulan hatıra ormanına 1160 çam fidanı dikildi.

Etkinliğe Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, kurum amirleri ve sağlık çalışanları katıldı.

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