Tunceli’de Dünya Rafting Şampiyonası heyecanı devam ediyor

Türkiye’de ilk defa Tunceli’de düzenlenen Dünya Rafting Şampiyonası heyecanı bugünkü yarışlarla devam etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği, Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in girişimleriyle Türkiye’de ilk defa yapılan Dünya Rafting Şampiyonası 20 ülkeden 600 sporcu ve 200 teknik heyet ile hakemin katılımıyla sürüyor. Munzur Çayı’nda dün nehir inişleri ile başlayan yarışlar, bugün de devam ediyor. Erkek ve kadın sporcuların yer aldığı 5 kilometrelik nehir inişlerinde RX sıralama yarışı ile devam etti. Kıyasıya geçen müsabakalar hem heyecanlı hem de renkli görüntülere sahne oldu. Çok sayıda vatandaş ise nehir kıyısında yarışları izledi. Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve WRF İkinci Başkanı Fikret Yardımcı tarafından da Vali Tuncay Sonel’e madalya ve Türk milli takımı forması verildi.

36 kilometresi dünya rafting parkuru

Munzur Nehri kıyısındaki yarışların çok renkli geçtiğini belirten Vali Tuncay Sonel, “20 ülke, sporcu ve teknik heyet 800 kişi burada coşku halinde. Hem gündüz hem gece yarışları hem de konserlerden halkımız memnun. Bizler de diyoruz ki; gelsinler Tunceli’mizim bu muhteşem doğasını yerinde görsünler. Tunceli olarak başta Cumhurbaşkanımızın katkılarıyla doğa ve su sporları merkezimizi açmıştık. Munzur Nehri 80 kilometre öteden çıkıyor. 36 kilometrelik kısmı Dünya Rafting Federasyonu tarafından uluslararası rafting parkuru ilan edildi. Bunların devamı gelecek. Ayrıca turizminde birkaç yıldır hakikaten gözle görülür bir artış var. Otellerimizde yer yok. Orta ve yüksek öğrenim yurtlarımızı misafirlere açtık. Kamp alanları yaptık. Tüm vatandaşları bekliyoruz” dedi.

Tunceli’yi dünya tanıdı

Şampiyonanın Tunceli’de yapılmasının büyük bir şans olduğunu aktaran izleyicilerden Veysel Kaya ise, “Geçen yıl da Türkiye Rafting Şampiyonası yapıldı. Şehrimizi bundan daha güzel tanıtabilecek bir etkinliğin olacağını tahmin etmiyorum. Bu konuda valimize çok teşekkür ediyoruz. Tunceli’yi dünyaya tanıttı” diye konuştu.

Çok mutlu olduklarını dile getiren izleyicilerden Hülya Mercan ise, Dünya Rafting Şampiyonası’nınTunceli’de olmasından dolayı gurur duyduklarını ve mutlu olduklarını ifade etti.