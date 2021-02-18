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Yerel Tunceli’de deprem fay hattı nereden geçiyor? Tunceli deprem haritası
Yerel

Tunceli’de deprem fay hattı nereden geçiyor? Tunceli deprem haritası

Son depremler: AFAD verilerine göre; merkez üssü Tunceli Pülümür olan 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 9.74 km altında kaydedilirken deprem çevre il ve ilçelerde de hissedili. Tunceli Pülümür depremi sorası Tunceli’de deprem fay hattı nereden geçiyor? Tunceli deprem bölgesi mi? Tunceli deprem riski var mı? soruları vatandaşlar tarafından sorulmakta. İşte Tunceli deprem haritası haberi ve detayları.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 08:32:00 - 2021-02-18 08:33:25
Tunceli’de deprem fay hattı nereden geçiyor? Tunceli deprem haritası

Munzur Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aylan Sancar, Tunceli bölgesinde geçen fay zonları üzerinde yaptıkları araştırmalarda diri olan 3 ayrı fay zonunun yakın zamanda 7'den büyük deprem üretebileceğini ileri sürdü.

Sancar, Tunceli  ve civar illerde 3 ayrı fay zonu üzerinde uzun bir süredir araştırmalar yaptıklarını belirterek,"Yaptığımız çalışmaların ilki Bingöl'ün Yedisu İlçesi ile Erzincan'ın Üzümlü İlçesi arasında yer alan, yaklaşık 75 kilometre uzunluğundaki Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Erzincan'ın Üzümlü ile Bingöl'ün Yedisu ilçesi arasında kalan kısmı Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nin bir kısmını da içersine alıyor. Deprem potansiyeli olduğu bütün uzmanlar tarafından kabul edilen bir fay hattıdır." ifadesini kullandı.

Aylan Sancar, Tunceli’de meydana gelebilecek deprem fay hattına dikkat çekerek, “Yedisu fayı için deprem riski yüksek durumda. Elde edilen veriler üzerinde en son 1784 yılında deprem olan Yedisu segmentinin çok yakın bir zamanda yaklaşık olarak 7.2 büyüklüğünde deprem üreteceğini ortaya koymaktadır. Bu fay hattının Tunceli merkeze uzaklılığı yaklaşık 70 kilometre Pülümür'e olan uzaklılığı 30 kilometre. Bu fay hattı üzerinde meydana gelecek bir deprem ilimiz içinde ciddi bir tehlike yaratacak ve çok ciddi bir hasara neden olabilir." dedi. 

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