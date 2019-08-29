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Tunceli’de bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10 oldu

Tunceli’de 2 gündür devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükselirken, son bir haftada 10 terörist ölü olarak ele geçirilmiş oldu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 14:21
Tunceli’de bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10 oldu

Tunceli’de 2 gündür devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükselirken, son bir haftada 10 terörist ölü olarak ele geçirilmiş oldu.


Bir hafta önce Tunceli’de İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Özel Harekat Timleri, İnsansız Hava Araçlarının desteğiyle kırsalda operasyon başlatılmıştı. Merkez, Ovacık ve Nazımiye kırsallarında başlatılan operasyonda son bir hafta içerisinde 10 terörist ölü ele geçirildi. Bölgede devam eden operasyonlar kapsamında Nazımiye kırsalında 23 Ağustos’ta 3, 25 Ağustos’ta merkez kırsalında 1, 27 Ağustos’ta Ovacık kırsalında 2, 28 ve 29 Ağustos’ta ise merkez kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.



2 günde 4 terörist etkisiz hale getirildi


Tunceli Valiliği merkez karsalında dünden itibaren devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 olduğunu bildirdi. Valilik açıklamasında, “Merkez kırsalında Jandarma ve Polis Özel Harekat timlerimizce gerçekleştirilen operasyon kapsamındatespit edilen 3 teröristin SİHA ile etkisiz hale getirildiği dün bildirilmişti. Bölgede devam eden operasyonda, bu sabah da 1 terörist daha olmak üzere toplamda 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.


Bölgede operasyonun devam ettiği aktarılan açıklamada terörist unsurların bulunup etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.



3 terörist ise Tunceli’den itibaren takip edilip Malatya’da yakalandı


Öte yandan, 24 Ağustos’ta terör örgütü TKP/ML’li teröristlerin bulunduğu araçTunceli güvenlik güçleri tarafından tespit edilmişti. Tespit edilen ve kaçmaya çalışan teröristlerin bulunduğu araç İnsansız Hava Aracı ile 220 kilometre boyunca saniye saniye takip edilerek, Malatya’da düzenlenen operasyonla ele geçirilmişti. Araçta bulunan 3 terörist ile onlara yardım eden 1 şüpheli yakalanmıştı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 14:21
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