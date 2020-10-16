  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tunceli'de anne ve oğlunu öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis cezası
Aktüel

Tunceli'de anne ve oğlunu öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-16 17:42:11 -
Tunceli'de anne ve oğlunu öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis cezası

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pertek ilçesinde, anne ve oğlunu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Erkan Kos, iki kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Elazığ Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık Erkan Kos (38), Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktüller Gülsüm Taş (62) ile oğlu Cafer Taş (30) ailesinin avukatı ile sanık Kos'un avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın "kasten adam öldürme" ve "yağmaya teşebbüs suçundan" cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın son sözünün sorulmasının ardından davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Kos'a her iki maktül yönünden "Kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet hapis cezası verdi.

Heyet ayrıca sanığa, "yağmaya teşebbüs" suçundan her bir maktul için 6 yıl 11 ay 10 gün olmak üzere toplam 13 yıl 10 ay 20 gün hapis verilmesini kararlaştırdı.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, 21 Nisan 2019 akşamı Kaledibi Mahallesi'nde Gülsüm Taş (62) ile oğlu Cafer Taş (30) evlerinde bıçakla öldürülmüştü. İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan özel ekibin çalışmaları sonucu Adıyaman Besni ilçesinde yakalanan zanlı Erkan Kos, getirildiği Tunceli'de tutuklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü aşiret AK Parti'ye katıldı
Siyaset

Ünlü aşiret AK Parti'ye katıldı

Hakkari’deki Jirki aşiretinin lideri rahmetli Mehmet Adıyaman’ın oğlu Abdullah Adıyaman ve beraberindeki çok sayıda kişi AK Parti'ye katıldı..
Türkiye, Libya hamlesini duyurdu
Ekonomi

Türkiye, Libya hamlesini duyurdu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk müteahhitlerin Libya'da yarım kalan projelerinin devam etmesini sağlayacak mutabakat zaptının yürürlüğe g..
Ermenistan cepheye sürdü! Açlıktan ölmemek için savaşıyorlar
Gündem

Ermenistan cepheye sürdü! Açlıktan ölmemek için savaşıyorlar

30 yıldır Ermeni işgali altında olan Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için operasyonlar kararlılıkla sürdürülürken sivil yerleş..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay