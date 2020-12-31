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Aktüel Tunceli'de 29 bölge "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Aktüel

Tunceli'de 29 bölge "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-31 16:04:42 -
Tunceli'de 29 bölge "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar dolayısıyla 29 ayrı bölgenin 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla, emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

Bu kapsamda kentteki bazı alanların "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği duyurulan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçe sınırlarındaki 29 ayrı bölge, 1-16 Ocak tarihlerinde geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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