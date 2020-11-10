Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Tunceli merkez ilçesi Ahpanos Vadisi bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yıldırım 4 operasyonu kapsamında, Tunceli merkez ilçesi Ahpanos Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."