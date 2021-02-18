  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Tunceli'de "112 Acil Çağrı Merkezi" hizmete girdi
Yerel

Tunceli'de "112 Acil Çağrı Merkezi" hizmete girdi

Tunceli'de acil çağrıların tek merkezden yönetileceği "112 Acil Çağrı Merkezi" açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 14:44:00 -
Tunceli'de "112 Acil Çağrı Merkezi" hizmete girdi

İçişleri Bakanlığınca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi amacıyla 81 ilde hayata geçirilecek "112 Acil Çağrı Merkezi", Tunceli'de Moğultay Mahallesi'ndeki yeni binasında hizmete girdi.

Sağlık, emniyet, jandarma, orman işletmesi, itfaiye ve AFAD'a gelen ihbarların alınıp yönlendirileceği merkezde, vatandaşlara 5 dilde hizmet sağlanacak.

Vali Mehmet Ali Özkan, merkezin açılış töreninde yaptığı konuşmada, ülke genelinde acil çağrı numaralarını "112" altında toplama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Merkezin Tunceli ve ülke için hayırlı olmasını dileyen Özkan, "Tabii 112 acil çağrı dediğimizde, bir noktada da vatandaşımıza teşekkür etmek istiyorum. En doğru zaman ve en doğru şekilde, gerektiğinde 112 numarasına başvuran illerden birisi de biziz." dedi.

Acil Çağrı Hizmetleri Dairesi Başkanı Tarık Bahadır da insan hayatının devamının sağlanması misyonuyla hareket ettiklerini, bu kapsamda vatandaşların her an tek numarayla ulaşabileceği bir sistem kurduklarını anlattı.

Çağrı merkezindeki tüm kayıtların 10 yıl boyunca depolandığını dile getiren Bahardır, "Almanca, Rusça, İngilizce ve Arapça olarak da hizmet veriyoruz. Yabancı uyruklu vatandaşlarımız artık 112'yi aradığında, Ankara'daki acil çağrı merkezinde bulunan tercümanlardan hizmet almaya başlayacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Servet Güngör, İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın ve vali yardımcıları katıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Resmen duyurdular! Savaştan çıkan iki ülke Türkiye'ye geliyor
Gündem

Resmen duyurdular! Savaştan çıkan iki ülke Türkiye'ye geliyor

Libya ve Azerbaycan’da büyük işlere imza atan İHA ve SİHA’lar, Türk şirketlerine de ticaret kapısı açtı. Savaştan TB2’ler sayesinde başarı i..
13 şehidimizin ardından Abdullatif Şener'den skandal sözler
Siyaset

13 şehidimizin ardından Abdullatif Şener'den skandal sözler

CHP sığıntısı Abdullatif Şener, Gara operasyonu sonrası terör örgütü PKK'nın infaz ettiği 13 masum ile ilgili rezil ifadeler kullandı. Şener..
CHP'li Murat Bakan hükümeti eleştirirken rezil oldu
Siyaset

CHP'li Murat Bakan hükümeti eleştirirken rezil oldu

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, iklim değişikliği konusunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in paylaşımını retweet yaparak ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay