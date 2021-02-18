Tunceli'de "112 Acil Çağrı Merkezi" hizmete girdi

İçişleri Bakanlığınca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi amacıyla 81 ilde hayata geçirilecek "112 Acil Çağrı Merkezi", Tunceli'de Moğultay Mahallesi'ndeki yeni binasında hizmete girdi.

Sağlık, emniyet, jandarma, orman işletmesi, itfaiye ve AFAD'a gelen ihbarların alınıp yönlendirileceği merkezde, vatandaşlara 5 dilde hizmet sağlanacak.

Vali Mehmet Ali Özkan, merkezin açılış töreninde yaptığı konuşmada, ülke genelinde acil çağrı numaralarını "112" altında toplama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Merkezin Tunceli ve ülke için hayırlı olmasını dileyen Özkan, "Tabii 112 acil çağrı dediğimizde, bir noktada da vatandaşımıza teşekkür etmek istiyorum. En doğru zaman ve en doğru şekilde, gerektiğinde 112 numarasına başvuran illerden birisi de biziz." dedi.

Acil Çağrı Hizmetleri Dairesi Başkanı Tarık Bahadır da insan hayatının devamının sağlanması misyonuyla hareket ettiklerini, bu kapsamda vatandaşların her an tek numarayla ulaşabileceği bir sistem kurduklarını anlattı.

Çağrı merkezindeki tüm kayıtların 10 yıl boyunca depolandığını dile getiren Bahardır, "Almanca, Rusça, İngilizce ve Arapça olarak da hizmet veriyoruz. Yabancı uyruklu vatandaşlarımız artık 112'yi aradığında, Ankara'daki acil çağrı merkezinde bulunan tercümanlardan hizmet almaya başlayacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Servet Güngör, İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın ve vali yardımcıları katıldı.