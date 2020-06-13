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Aktüel

Tunceli Valiliği vatandaşlara açık havada "beyaz perde" heyecanı yaşatıyor

Vali Tuncay Sonel: - "Birkaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan yatırımlarla artık huzur, kültür, spor ve turizm şehri oldu"

Yeniakit Publisher
2020-06-13 13:32:17 -
Tunceli Valiliği vatandaşlara açık havada "beyaz perde" heyecanı yaşatıyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valiliği, oluşturduğu açık hava sinemasında vatandaşlara Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerini izletiyor.

Kent Müzesi bahçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun yerleştirilen sandalyelerde maske takarak oturan vatandaşlar, "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmini beyaz perdede izledi.

Vatandaşlara, film öncesi gazoz ve patlamış mısır da ikram edildi. Yöre halkının ilgi gösterdiği etkinliğin, yaz akşamları haftada iki gün yapılacağı bildirildi.

Filmi vatandaşlarla izleyen Vali Tuncay Sonel, iki yıl öncesine kadar kentte sadece bir sinema salonunun bulunduğunu ve onun da kapalı olduğunu söyledi.

Sinemasever Daimi Boz'un desteğiyle kapalı sinema salonunu açtıklarını ifade eden Sonel, şöyle konuştu:

"Ülkemizde vizyona giren filmler, artık aynı gün Tunceli'de de gösteriliyor. Şehrimizde eksikliği hissedilen Kent Müzesi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle bitirildi. Bölgenin en güzel müzelerinden biri. Yaz akşamları sosyal faaliyet olarak Türk sinemasının unutulmaz filmlerini, yeni açtığımız Kent Müzesi'nin bahçesinde açık hava sineması olarak yöre halkımıza sunduk. Sinema filmi, sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına riayet edilerek izlendi. Birkaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan yatırımlarla artık huzur, kültür, spor ve turizm şehri oldu."

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