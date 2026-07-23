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Dünya Genç diktatör İbrahim Traore kemalist mi? 'Burkina Faso laik kalacak, şeriata izin vermeyeceğiz'
Dünya

Genç diktatör İbrahim Traore kemalist mi? 'Burkina Faso laik kalacak, şeriata izin vermeyeceğiz'

Yeniakit Publisher
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Genç diktatör İbrahim Traore kemalist mi? 'Burkina Faso laik kalacak, şeriata izin vermeyeceğiz'

Burkina Faso cuntası lideri Yüzbaşı İbrahim Traore, "ülkede şeriat hukukunun uygulanmasına izin verilmeyeceğini" belirterek, "devletin laik yapısının korunacağını" söyledi.

Burkina Faso cuntası lideri Yüzbaşı İbrahim Traore, "ülkede şeriat hukukunun uygulanmasına izin verilmeyeceğini" belirterek, "devletin laik yapısının korunacağını" söyledi.

Devlet televizyonu RTB (Radiodiffusion Télévision du Burkina) tarafından yayınlanan konuşmasında Traore, kendisinin Müslüman olduğunu ancak Burkina Faso'nun tüm vatandaşlarının din ve inanç özgürlüğüne sahip olduğunu ifade etti.

Traore, "Hiçbir din milletten üstün değildir. Burkina Faso'da şeriat hukuku hiçbir zaman uygulanmayacak." ifadelerini kullandı.

Traore, farklı dini toplulukların bir arada yaşadığı ülkede ulusal birliğin korunmasının öncelikli hedef olduğunu belirterek, devlet yönetiminin herhangi bir dini hukuk sistemine göre şekillendirilmeyeceğini vurguladı.

Açıklamalarında, vatandaşların dinlerini özgürce yaşayabileceklerini ancak bunun devletin anayasal düzeninin yerine geçemeyeceğini dile getirdi.

 

Yaklaşık 24 milyon nüfusa sahip Burkina Faso'da nüfusun çoğunluğunu Müslümanlar oluştururken, önemli bir Hristiyan topluluğu ile geleneksel Afrika dinlerine mensup kesimler de bulunuyor.

Ülke anayasası Burkina Faso'yu laik bir devlet olarak tanımlıyor.

Traore'nin açıklamaları, sosyal medyada Burkina Faso'nun şeriat hukukunu benimseyebileceğine yönelik iddiaların tartışıldığı bir dönemde geldi.

Cunta lideri, bu yöndeki spekülasyonları reddederek ülkenin mevcut anayasal ve hukuki düzeninin korunacağını ifade etti.

Kaynak: Mepa News

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