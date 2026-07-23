Ünlü şarkıcının kan donduran planı ortaya çıktı: Sevgilisini motorlu testereyle parçalamış

Savcılık, Burke ile Hernandez arasındaki cinsel ilişkinin, kız çocuğu daha 11 yaşındayken başladığını iddia etti. Soruşturma kapsamında ele geçirilen mesajlarda cinsellik, hamilelik, kürtaj ve ertesi gün hapına ilişkin yazışmalar ile cinsel içerikli fotoğrafların bulunduğu kaydedildi. Savcılık, Hernandez'in ilişkiyi kamuoyuna açıklamakla tehdit etmesi üzerine Burke'ün kariyerinin zarar göreceği korkusuyla cinayeti işlediğini öne sürdü. Burke'ün, savcılığın cinayetin işlendiğini iddia ettiği tarihten yaklaşık iki hafta önce California'daki Coachella Valley Müzik ve Sanat Festivali'nde sahne aldığı da ifade edildi. David Burke, 2022 yılında Fortnite videoları için kaydettiği şarkılarla TikTok'ta ün kazandı. "Romantic Homicide" adlı parçasıyla yakaladığı çıkışın ardından Interscope Records ile milyonlarca dolarlık anlaşma imzaladı. İlk stüdyo albümü ise savcılığa göre kız arkadaşı Hernandez'in kaybolduğu hafta olan Nisan 2025'te yayımlandı.