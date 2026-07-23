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Ünlü şarkıcının kan donduran planı ortaya çıktı: Sevgilisini motorlu testereyle parçalamış

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Ünlü şarkıcının kan donduran planı ortaya çıktı: Sevgilisini motorlu testereyle parçalamış

Sahne adı D4vd olan 21 yaşındaki ünlü fenomen şarkıcı David Burke, 14 yaşındaki kız arkadaşı Celeste Rivas Hernandez'i öldürüp cesedini motorlu testereyle parçaladığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemede hakim karşısına çıktı. Soruşturma kapsamında savcılık, zanlının ilişkilerini ifşa etmekle tehdit edilen mağduru katlettikten sonra cesedi şişme havuzda parçalayıp Tesla marka aracının bagajında günlerce taşıdığını ve ardından konser turnesine çıktığını kanıtlarıyla birlikte sundu. Birinci derece cinayet ve cesede zarar verme suçlamalarıyla yargılanan ünlü şarkıcı davanın sonunda ölüm cezası tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

#1
Foto - Ünlü şarkıcının kan donduran planı ortaya çıktı: Sevgilisini motorlu testereyle parçalamış

D4vd sahne adıyla bilinen 21 yaşındaki fenomen şarkıcı David Burke'ün yargılandığı cinayet davasında ön duruşma başladı. Savcılık, Burke'ün 14 yaşındaki kız arkadaşı Celeste Rivas Hernandez'i ilişkilerini kamuoyuna açıklamakla tehdit etmesinin ardından bıçaklayarak öldürdüğünü ve cesedini parçaladığını öne sürdü. Nisan ayında tutuklanan Burke hakkında birinci derece cinayet, cesede zarar verme ve çocuğun cinsel istismarı suçlamaları yöneltiliyor. Burke tüm suçlamaları reddederken, dava ölüm cezasına kadar varabilecek yaptırımlar içeriyor.

#2
Foto - Ünlü şarkıcının kan donduran planı ortaya çıktı: Sevgilisini motorlu testereyle parçalamış

Ön duruşmada savcılığın amacı, davanın yargılamaya taşınması için yeterli delil bulunduğunu mahkemeye göstermek. Los Angeles Yüksek Mahkemesi Yargıcı Charlaine Olmedo, duruşmanın başında mağdurun ailesinin salonda bulunduğunu belirtti. Turuncu cezaevi tulumu ve kelepçelerle mahkemeye getirilen Burke'ün avukatlarıyla birlikte gülümsediği görüldü.

#3
Foto - Ünlü şarkıcının kan donduran planı ortaya çıktı: Sevgilisini motorlu testereyle parçalamış

Duruşma boyunca savcılık, olay yeri fotoğraflarının yanı sıra Burke'ün cinayetten sonra sahte isim kullanarak internetten satın aldığı öne sürülen üç motorlu testere, kürek ve çeşitli ekipmanların görüntülerini mahkemeye sundu. Savcılığa göre Burke, cesedi garajında parçalarken kanın zemine akmasını önlemek amacıyla mavi renkli şişme bir çocuk havuzu kullandı.

#4
Foto - Ünlü şarkıcının kan donduran planı ortaya çıktı: Sevgilisini motorlu testereyle parçalamış

Mahkemede ifade veren Los Angeles Polis Departmanı dedektifi Joshua Byers, Hernandez'e ait kalıntıların Eylül 2025'te Burke'e kayıtlı bir Tesla'nın bagajında bulunduğunu anlattı. Byers, çekici otoparkındaki görevlilerin araçtan yayılan ağır koku üzerine polisi çağırdığını söyledi. Dedektifin ifadesine göre, Hernandez'in başı ve gövdesi aracın ön bagajındaki siyah bir ceset torbasında bulundu. Kesilmiş kol ve bacaklarının ise torbanın altında bulunan plastik çöp poşetine konulduğu belirtildi.

#5
Foto - Ünlü şarkıcının kan donduran planı ortaya çıktı: Sevgilisini motorlu testereyle parçalamış

Byers ayrıca Hernandez'in sağ işaret parmağında bulunan "SHHH..." dövmesinin, Burke'ün kendi sağ işaret parmağındaki dövmeyle aynı olduğunu ifade etti. Cesedin parçalandığı öne sürülen şişme havuza ait mavi plastik parçalarının, Hernandez'in parçalanmış vücudunda tespit edildiğini iddia eden savcılık, cesedin 29 Temmuz 2025'ten itibaren Tesla'nın bagajında bulunduğunu, Burke'ün aracı evinin yakınında bırakıp konser turnesine çıktığını söyledi.

#6
Foto - Ünlü şarkıcının kan donduran planı ortaya çıktı: Sevgilisini motorlu testereyle parçalamış

Savcılık, Burke ile Hernandez arasındaki cinsel ilişkinin, kız çocuğu daha 11 yaşındayken başladığını iddia etti. Soruşturma kapsamında ele geçirilen mesajlarda cinsellik, hamilelik, kürtaj ve ertesi gün hapına ilişkin yazışmalar ile cinsel içerikli fotoğrafların bulunduğu kaydedildi. Savcılık, Hernandez'in ilişkiyi kamuoyuna açıklamakla tehdit etmesi üzerine Burke'ün kariyerinin zarar göreceği korkusuyla cinayeti işlediğini öne sürdü. Burke'ün, savcılığın cinayetin işlendiğini iddia ettiği tarihten yaklaşık iki hafta önce California'daki Coachella Valley Müzik ve Sanat Festivali'nde sahne aldığı da ifade edildi. David Burke, 2022 yılında Fortnite videoları için kaydettiği şarkılarla TikTok'ta ün kazandı. "Romantic Homicide" adlı parçasıyla yakaladığı çıkışın ardından Interscope Records ile milyonlarca dolarlık anlaşma imzaladı. İlk stüdyo albümü ise savcılığa göre kız arkadaşı Hernandez'in kaybolduğu hafta olan Nisan 2025'te yayımlandı.

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