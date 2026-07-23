Ünlü şarkıcının kan donduran planı ortaya çıktı: Sevgilisini motorlu testereyle parçalamış
Sahne adı D4vd olan 21 yaşındaki ünlü fenomen şarkıcı David Burke, 14 yaşındaki kız arkadaşı Celeste Rivas Hernandez'i öldürüp cesedini motorlu testereyle parçaladığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemede hakim karşısına çıktı. Soruşturma kapsamında savcılık, zanlının ilişkilerini ifşa etmekle tehdit edilen mağduru katlettikten sonra cesedi şişme havuzda parçalayıp Tesla marka aracının bagajında günlerce taşıdığını ve ardından konser turnesine çıktığını kanıtlarıyla birlikte sundu. Birinci derece cinayet ve cesede zarar verme suçlamalarıyla yargılanan ünlü şarkıcı davanın sonunda ölüm cezası tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.