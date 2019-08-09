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Tunceli kurban bayramı namazı saat kaçta? Diyanet Tunceli 2019 namaz vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 il il bayram namazı vakitleri. Diyanet Trabzon Kurban Bayramı 2019 namaz saatini belirledi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı birinci günü 11 Ağustos 2019 tarihinde olacak. Peki Trabzon'da Kurban bayramı 2019 namaz saati kaç? Trabzon'da bayram namazı kaçta kılınacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Trabzon kurban bayramı namazı vakti...

09 Ağustos 2019 Cuma 22:59
Tunceli kurban bayramı namazı saat kaçta? Diyanet Tunceli 2019 namaz vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 il il bayram namazı vakitleri. Diyanet Trabzon Kurban Bayramı 2019 namaz saatini belirledi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı birinci günü 11 Ağustos 2019 tarihinde olacak. Peki Trabzon'da Kurban bayramı 2019 namaz saati kaç? Trabzon'da bayram namazı kaçta kılınacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Trabzon kurban bayramı namazı vakti...

Trabzon Kurban bayramı 2019 namaz saat kaçta?

Trabzon'da Kurban bayramı namazı 11 Ağustos 2019 tarihinde saat 06:06'da kılınacak.

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Bayram Âdâbı Nedir?

Bayram günlerinde erken kalkmak, yıkanmak, dişleri temizleyerek misvaklamak, güzel kokular sürünmek, elbiselerin en temiz ve güzelini giyinmek, Hak Teâlâ'nın nimetlerine şükür için sevinçli görünmek, rastladığı din kardeşlerine karşı güler yüzlü olmak, mümkün mertebe çok sadaka vermek, Bayram gecelerini ibâdetle ihyâ etmek bayram âdâbındandır.

Ramazan bayramında namazdan evvel hurma gibi tatlı bir şey yiyerek camiye gitmek; Kurban bayramında ise namazdan evvel hiçbir şey yememek müstehapdır. Hattâ Kurban kesecek kimsenin kestiği kurbanın etiyle yemeğe başlaması daha güzeldir. Bununla beraber namazdan evvel bir şeyler yenilecek olursa bunda bir beis yoktur.

Bayram günlerinde Müslümanların birbirlerini tebrik etmeleri, birbirleriyle müsafahada bulunarak hayır ve mağfiret duaları yapmaları yine bayram edebleri arasındadır. Ayrıca bayram hürmetine dargınlar barışmalı, birbirlerinde hakları olanlar o hakları birbirlerine helâl etmeli, dost ve akraba ziyaretleri yapılmalı, ailenin küçükleri ailenin büyüklerinin ziyaretine giderek ellerini öpüp hayır dualarını almalı, gönüllerini hoş etmelidir.

Teşrik Tekbirleri Nedir, Ne Vakit Söylenir?

Kurban bayramının birinci gününe yevm-i nahir, diğer üç gününe ise eyyâm-ı teşrik denir. Bayramdan evvelki güne ise yevm-i arefe (arefe günü) denir ki Zilhicce'nin 9. günü olmaktadır. Ramazan bayramında arefe yoktur.

Arefe gününün sabah namazından itibaren bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakit farz namazını müteâkib birer defa Allahü Ekber Allâhü Ekber Lâ ilâhe İllâllahü Vallâhü Ekber, Allâhü Ekber ve Lillâhi'l-Hamd şeklinde tekbir alınır. Bunlara teşrik tekbirleri denir. Teşrik tekbirleri fakîhlerin çoğuna göre, namaz kılmakla mükellef herkes için vâcibtir. Sünnettir diyenler de vardır.

Teşrik tekbirleri günlerinde namazı kazaya kalan bir kimse, bu namazları yine teşrik günlerinde kılarsa tekbirleri de kaza eder. Teşrik günlerinden sonra kıldığında ise, teşrik tekbirlerinin kazâsı gerekmez. Kadınlar teşrik tekbirlerini gizli olarak getirirler.

 

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 22:59
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