Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nda koronavirüs mü çıktı?

Tunceli Belediye Başkanı Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu'nun boğaz ağrısı şikayetiyle Devlet Hastanesi'nde yaptırdığı corona virüs testi pozitif çıktı.

Maçoğlu, dün yaşadığı boğaz ağrısından sonra hastanedeki tetkikleri ve yapılan test sonuçlarına göre, kendisinde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Maçoğlu, Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi sürecinin başladığını ifade etti.

"En kısa sürede haberleşmek üzere"

Maçoğlu paylaşımında "Dün yaşadığım boğaz ağrısından sonra hastanedeki tetkiklerim ve yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs testi sonucum pozitif çıkmıştır. Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi sürecim başlamıştır. En kısa zamanda haberleşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Maçoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fatih Mehmet Maçoğlu kimdir?

Tunceli’ye bağlı Çemberlitaş köyü doğumlu olan Fatih Mehmet Maçoğlu, ilköğrenimini Ovacık YİBO’da, orta öğrenimini Bingöl Sağlık Meslek Lisesinde tamamladı. Sağlık görevlisi olan Fatih Mehmet Maçoğlu, 2014 Yerel Seçimleri’nde Tunceli’nin Ovacık ilçesinde Türkiye Komünist Partisi’nden aday olmuş ve belediye başkanı olmuştur.