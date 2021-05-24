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Siyaset Tuncay Özkan seçim için fena gazladı: Kılıçdaroğlu yüzde yüz kazanır
Siyaset

Tuncay Özkan seçim için fena gazladı: Kılıçdaroğlu yüzde yüz kazanır

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması halinde seçimi yüzde yüz kazanacağını söyledi. CHP liderini fena halde gazlayan Özkan'ın sözleri sosyal medyada alay konusu oldu..

Yeniakit Publisher
2021-05-24 11:31:00 -
Tuncay Özkan seçim için fena gazladı: Kılıçdaroğlu yüzde yüz kazanır

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, KRT TV canlı yayına konuk oldu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuna da değindi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına en çok yakışacak insan olduğunu belirten Tuncay Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah böyle bir karar verir. Ben çok mutlu olurum. Sayın genel başkanımızın bilgisi, birikimi, ahlakı, onuru, sadeliği ülkeyi karanlıktan çıkaracak ilaçtır.

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığına aday olursa yüzde yüz kazanır. Ben buna her şey üzerine iddiaya girerim. Adaylığı ve Cumhurbaşkanlığı ülkemizin kurtuluşu olur."

Özkan'ın bu çıkışını gazeteci Ahmet Hakan da bu sözleri köşesine taşıdı.

 "Yahu yok mu Tuncay’a diyecek bir lafınız?"

Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında Özkan'ın sözlerini aktaran Hakan, "Ben demiyorum, CHP’nin tunç kalesi Tuncay Özkan diyor" ifadelerini yer verdi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı destekleyenlere de seslenen Hakan "Yahu yok mu Tuncay’a diyecek bir lafınız?" diye sordu.

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Yorumlar

koltuk sevdası

9 seçim kayıp etmiş daha halen aday olma peşinde. Allah akıl fikir versin...
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Adile

Kılıçdaroğlundan kurtulmak istiyorlar belli ki.
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