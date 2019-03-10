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Tunca Nehri'ni kanolarla temizlediler

Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneği'nin (EDOSK) 'Plastiğe Hayır Grubu' ve üniversite öğrencileri, Tunca Nehri'nde kano ile temizlik yaptı. Çevreciler, yaklaşık 2 kilometrelik alanı temizleyip, farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

10 Mart 2019 Pazar 16:55
Tunca Nehri'ni kanolarla temizlediler

Tunca Nehri kenarında buluşan doğaseverler, kanolarla suda açılıp, temizlik yaptı.

Topladıkları atıkları kanoyla kıyaya çıkaran çevreciler, yaklaşık 2 kilometrelik alanı temizledi. Etkinlikle ilgili konuşan Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğretim görevlisi, İspanyol çevreci Begonia Rodrigues, doğaya karşı daha fazla farkındalık oluşması gerektiğini söyledi. Temizlik etkinliğini uzun süredir planladıklarını ve havanın ısınmasıyla hayata geçirdiklerini belirten Rodrigues, "Tam zamanında bu temizlik yapılıyor. Bunun için çok uzun süredir bekliyoruz. Kış aylarında nehre atılmış birçok plastik ve köpük kutular vardı. Birçok insan bu yaptığımızı sıradan bir temizlik gibi görüyor ama aslında öyle değil. Amacımız; doğayı koruyup, plastik atıklardan arındırmak. Aslında çok büyük farkındalık kaybı yaşıyoruz; çünkü etrafta çok fazla plastik atık var ve bu plastiklerin doğada kaybolması yüzlerce yıl sürüyor. Bu nedenle alternatif bir yol bulmalıyız ki bu kirlilikten kurtulalım; çünkü doğaya çok büyük zarar veriyoruz" dedi.

'Temizlemekten bıkmayacağız'

EDOSK Başkanı Orkun Akman ise daha önce karadan yapılan temizlik çalışmalarının ardından manzaranın değişmediğini, atıkların doğaya bırakılmaya devam edildiğini söyledi. Akman, "EDOSK 'Plastiğe Hayır Grubu' ve Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri olarak bugün Tunca'da. Hem karadan hem de sudan plastikten arındırmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Daha önce 'Plastiğe Hayır Grubu' karada birçok etkinlik yaptı ama şu anda geldiğimizde sonuç maalesef aynı. Bunun sadece eğitimle alakalı olduğunu düşünmüyorum; çünkü ne üniversite mezunları ne eğitimli insanlar da buraya geliyor ama maalesef çöpünü bırakıp gidiyorlar. Biraz kenti sevmekle alakalı bu. Bahar geldi, insanlar buraya sık gelecek ve yine çöplerini bırakacaklar. Onlar bırakmaktan bıkmıyor, biz de temizlemekten bıkmayacağız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 16:55
  1. Tunca Nehri
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