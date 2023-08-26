Tunç Soyer'in yalanı deşifre oldu! Tarkan'a ödenen para ortaya çıktı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yalanı ortaya çıktı.

Tarkan geçen yıl İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında konser verdi. Konser sonrası Tarkan'a ne kadar ücret ödendiği tartışma konusu oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, o süreçte ısrarla Tarkan'a ne kadar ücret ödendiğini açıklamadı. Tepkilerin giderek büyümesi üzerine Soyer, önce Tarkan'a sadece kaşe ücreti ödendiğini, bu parayı da Mega Star'ın hayır kurumlarına bağışladığını belirtti. Fakat Soyer'in açıklamaları İzmir kamuoyunu tatmin etmedi.

Soyer bu sefer de konser ücretinin bir sponsor tarafından karşılandığını, belediyenin kasasından bir kuruş dahi çıkmadığını söyledi. Bu sefer de sponsorun kim olduğu merak konusu oldu.

Bilgi Edinme Yasası kapsamında Temiz İzmir Derneğine gönderilen yazıda bu konser için 3 milyon 540 bin TL ödendiği belirtildi.

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ÇOK DAHA FAZLASI

Sabah'ın haberine göre, Konserin düzenleneceği bölgeye ödenen paranın ise bundan kat kat fazla olduğu ortaya çıktı. Tarkan konserinin teknik organizasyonu ve kulis ihtiyaçlarının karşılanması için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı ikinci ihalede bir prodüksiyon şirketine 20 milyon 60 bin TL ödeme yapıldığı öğrenildi. Kaşe ücreti ve şirkete ödenen para ile birlikte belediye kasasından toplam 23 milyon 540 bin lira para çıkmış oldu.