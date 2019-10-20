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Tunç Soyer'in 'Rum' sevdası kabardı! Akla ziyan 'Kıbrıs' açıklaması

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası ile ilgili skandal sözler sarfetti. Soyer, Türkiye’nin adaya müdahale ettiği savunarak "daha fazla müdahale etmeyelim" dedi.

20 Ekim 2019 Pazar 10:00
Tunç Soyer'in 'Rum' sevdası kabardı! Akla ziyan 'Kıbrıs' açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz üzerinden adada yaşanan gelişmeleri değerlendirirken, Türkiye’nin adaya müdahale ettiği savunarak “daha fazla müdahale etmeyelim” dedi. KKTC’de yayımlanan Haberci gazetesine konuşan Soyer, şunları söyledi:

"Kaderlerini kendileri belirlemeli"

“Kıbrıs’ı Kıbrıslılara bırakırsak, en doğrusu bu olacak. Ancak hiç bırakmıyoruz. Herkes Ada’nın bir tarafından çekiştiriyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Kıbrıs’ın jeopolitik önemini falan bir kenara koyup, adayı Kıbrıslılara bırakmak lazım. Kaderlerini kendileri belirlemeli. Ben iki halkın barış içinde yaşamalarından, birlikte karar üretmesinden yanayım. Herkes çok fazla müdahil oluyor, sadece Türkiye değil… Filler tepişir, çimenler ezilir. Onlar tepişiyor. Olan Kıbrıslılara oluyor.”

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 10:00
  1. İzmir
  2. Tunç Soyer
  3. KKTC
  4. Kıbrıs
  5. CHP

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