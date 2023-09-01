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Gündem Tunç Soyer'in evcilleştirdiği domuzlar İzmirliyi çileden çıkarttı!
Gündem

Tunç Soyer'in evcilleştirdiği domuzlar İzmirliyi çileden çıkarttı!

Yeniakit Publisher
2023-09-01 16:32:00 - 2023-09-01 17:06:13
Tunç Soyer'in evcilleştirdiği domuzlar İzmirliyi çileden çıkarttı!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatıyla Bornaova ilçesinde yıllardan beri evcilleştirilmeye çalışılan domuzlar vatandaşları çileden çıkarttı.

Çocukların oyun oynadığı esnada parka gelerek yiyecek arayan domuz sürüsü, bölgede bulunan site sakinlerini tedirgin ediyor.

Domuzlardan korktuğunu belirten site sakini Nermin Karaçam, "Dışarı çıkmadan önce balkondan sağa sola bakıyoruz ve güvenliğimizi sağladıktan sonra ancak dışarı çıkabiliyoruz" dedi.

'Sık sık parka geliyorlar'

Sürünün sık sık parka geldiğini ve bu durumdan rahatsız olduklarını belirten Karaçam, "Pandemi zamanından beri buraya devamlı yaban domuzu sürüleri geliyor ve biz bu durumdan çok rahatsızız. Devamlı balkondan bakıyoruz ve domuzlarla köpeklerin savaşını izliyoruz. Bizim siteye giren domuzları köpeklerin bazıları havlayarak bazıları da saldırarak çıkarmak adına savaşıyorlar. Kedilerin yemlerine de geliyorlar. En büyüğünden en küçüğüne 20-25 tane bir sürü halinde geliyorlar. Bazen homurdalanmalarından, bazen de köpeklerin havlamalarından onların geldiklerini anlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kocaeli’nden tatil yapmak için oğlu, gelini ve torunlarının yanlarına geldiğini söyleyen Karaçam, şöyle devam etti:
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Çocukları dışarı çıkartamıyoruz, parka indiremiyoruz ki park bizim evimizin önünde. Devamlı balkondan dışarıyı izliyorlar. Bu durumun düzelmesi gerektiğine inanıyorum. Hoş bir görüntü de değil. Bizi, çocuklarımızı, torunlarımızı ürkütüyor bu durum. Yetkililerin bu duruma bir çözüm bulmasını istiyoruz.

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