Tunç Soyer'in düzeni İzmirlileri böyle soydu! Tüm paralar popçulara!

Cumhuriyet Halk Partili Tunç Soyer yönetimindeki İzmir'de alt yapı sorunları kronik bir hale geldi. İzmirliler şehrin bitmeyen sorunlarıyla boğuşurken Tunç Soyer İzmir'in kaynaklarını konserlere yağdırdı. Soyer'in aralarında Kenan Doğulu ve Sertap Erener konserlerinin de yer aldığı organizasyonlara 53 milyon liraya yakın para ödediği tespit edildi.

Alt yapı sorunları yıllardır çözülemeyen İzmir'de çöp, su sorunu ve koku eksik olmadı. Sayıştay raporuyla şehrin borç batağına saplandığı ortaya çıkarken Tunç Soyer'in son dönemde konser ihalelerine İzmir'in kaynaklarını çarçur ettiği ortaya çıktı.

KENAN DOĞULU'YA KONSER VERDİRMEK İÇİN İHALEYE ÇIKTI

Soyer'in 29 Ekim etkinlikleri kapsamında Kenan Doğulu'ya konser verdirmek için ihaleye çıktığı görüldü "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl kutlamaları kapsamında Kenan Doğulu konseri için teknik organizasyonun karşılanması kiralama ve kurulum" başlığıyla gerçekleştirilen ihaleyi Festival Yayın Yapım Reklamcılık ve Organizasyon isimli firma 12 milyonluk sözleşme bedeliyle aldı.

İŞTE O PARALARIN SAÇILDIĞI KONSERLER...

Kenan Doğulu'ya ise konser için 2 milyon 810 bin lira ödeme yapıldığı görüldü. Böylece Belediyenin kasasından 14 milyon 810 bin lira çıktı. 15 Ağustos tarihli rock ve rap konseri ihalesi için ise belediyenin kasasından 34 milyon 750 bin lira uçuruldu."92 İzmir enternasyonel fuarı çim ve rock and rap konserleri hizmet alım işi" başlıklı ihale de Festival Yayın Yapım Reklamcılık ve Organizasyon isimli firmaya verildi.

SERTAP ERENER'E 4 MİLYON

26 Mayıs'ta gerçekleştirilen bir başkan etkinlikte ise Sertap Erener sahne aldı. "Alsancak Gündoğdu Meydanı'ndan gerçekleşecek 'Sertap Erener Konseri' için teknik organizasyonun kiralama ve hizmet alımı" başlığıyla çıkılan ihale ise 3 milyon 850 bin liralık sözleşme bedeli ile yine Festival Yayın Yapım Reklamcılık ve Organizasyon isimli firmaya verildi. Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi daha önce de Tarkan konseri için 25 milyon Gülşen konseri için ise 10 milyon TL'lik harcama yapmıştı.

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HEP AYNI FİRMAYA İHALE VERDİ

Tunç Soyer'in konser ihalelerini verdiği firma ise dikkat çekti. Soyer'in son dönemde Festival Yayın Yapım Reklamcılık ve Organizasyon isimli firmaya 53 milyon 830 bin TL'lik ihale verdiği ortaya çıktı. Söz konusu şirketin sahibi ise Mustafa Çakar...