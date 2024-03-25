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Siyaset Tunç Soyer'den Özgür Özel'e 'destek' tepkisi!
Siyaset

Tunç Soyer'den Özgür Özel'e 'destek' tepkisi!

Yeniakit Publisher
2024-03-25 20:36:00 -
Tunç Soyer'den Özgür Özel'e 'destek' tepkisi!

CHP'den yeniden aday gösterilmeyerek üzeri çizilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, seçim çalışmalarına neden katılmadığına ilişkin konuşmasında Özgür Özel'e tepki gösterdi.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cemil Tugay'ı aday göstererek kendi üzerini çizen Özgür Özel'e tepki gösterdi.

Tunç Soyer, seçim çalışmalarında Tugay'a partisinin beklediği desteği vermeyeceğini açıkladı.

"Sonuç itibarıyla ben aday gösterilmedim. Yani üstelik anketlerde başarısız çıktığıma dair ifadeler kullanıldı. Hatta daha yeni Sayın Genel Başkan bir açıklamada bulunmuş 'geçmişte bazı sorunlar vardı' falan demiş. Dolayısıyla benim, hani 'başarısız' bulunan bir belediye başkanının, hani 'sütte leke var onda yok' denilen bir başkan adayının yanında olması ona zarar verir." diyen Soyer, şöyle devam etti:

'Hakkaniyete uygun değil'

"Başarısız bulunduğum bir yerde CHP için yapacağım çalışmanın bir sınırı vardır. Yani o da olabildiğince zorlayarak bunu yapmaya çalışırım. Son dakikaya kadar da elimden geleni yapacağım. Ama bunun sorumluluğunu benden beklemek artık haksızlık olur. Bir siyasi irade kullanıldı. Bu siyasi iradenin tercihleri oldu. O tercihlerin nasıl sonuçlanacağını hep beraber göreceğiz bu hafta sonunda. Ama hem beni gösterme hem benden bu işin kazanılmasını bekle. Bu hakkaniyete uygun değil."

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