0553 313 94 23

Tunç Soyer’den Bayraklı’ya kentsel dönüşüm sözü

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Cengizhan Mahallesi’nde seçim bürosunu hizmete açan CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, Bayraklılılar’a kentsel dönüşüm müjdesi verdi.

05 Mart 2019 Salı 11:05
Tunç Soyer’den Bayraklı’ya kentsel dönüşüm sözü

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Cengizhan Mahallesi’nde seçim bürosunu hizmete açan CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, Bayraklılılar’a kentsel dönüşüm müjdesi verdi. Cengizhan Mahallesi başta olmak üzere Bayraklı’nın göçle kurulan mahallelerinde hızla kentsel dönüşümü başlatacaklarını belirten Soyer, "Burada yapılacak kentsel dönüşüm vatandaşın hakkını koruyacak, müteahhidin değil. Buradaki hiçbir vatandaşımın hakkına zerre kadar toz kondurmayacağız" dedi.


CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, Bayraklı ilçesindeki Cengizhan Mahallesi’nde seçim bürosunu hizmete açtı. Cengizhan Mahallesi seçim bürosunun açılış törenine; CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, CHP İzmir milletvekili Kani Beko ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cengizhan mahallesinin en temel sorunlarından birinin kentsel dönüşüm olduğunu ifade eden Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu kentte yaptığı en başarılı hizmetlerden biri Uzundere kentsel dönüşüm alanıdır. Neden biliyor musunuz? Orada belediye, müteahhit ve vatandaş bir araya geldiler. Belediye vatandaşın hakkını korudu. Şimdi biz aynı mantıkla yola çıkarak, buralardaki hiçbir vatandaşımın hakkına zerre kadar toz kondurmayacağız; çünkü, vicdanımız bize bunu söylüyor. İzmir’e, Bayraklı’ya 40 sene önce, 60 sene önce gelmiş babalarınız, atalarınız sırtında çimento torbalarıyla gelip bu evleri yapmışlar ya onların hatırasına haksızlık, adaletsizlik vicdansızlık edemeyiz. Biz onların aziz hatırasını koruyacağız. Onların bu topraklarda verdiği emeğin hakkını vereceğiz, evlatlarına, torunlarına teslim edeceğiz. Bu kentte hizmet ederken artık perspektifi değiştiriyoruz. Bundan sonra bu kentin ön sıradakilerine değil, arka sıralarına daha çok hizmet edeceğiz. Asıl önceliğimiz Cengizhan mahallesi olacak, Cengizhan mahallesi gibi mahallerimiz olacak. Önce bu mahalleye elimizi uzatacağız. Önce bu mahallenin gençlerine elimizi uzatacağız" dedi.


Bu projeleri gerçekleştirmek, gecekondu semtlerine daha çok hizmet edebilmek için açılış törenine katılan vatandaşlardan hem kendisi hem de CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal için tam destek isteyen Soyer, "Gitmeden önce sizden bir söz isteyeceğim. Benim çok genç, canavar gibi bir kardeşim var. Serdar Sandal, gerçekten benim yoldaşım, kardeşim. Kendisine kardeşim kadar güveniyorum. Ahlakına, namusuna her şeyine güveniyorum. Bizim bu hayalini kurduğumuz projeleri yapabilmemiz için Serdar Sandal’ın da benim de 31 Mart’ta iş başına gelmemiz lazım. Bunun için söz veriyor musunuz" dedi.Açılışa katılan vatandaşlar ise hep bir ağızdan ’söz’ diye bağırdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çatıda biriken kar, çığ gibi düştü
    1. Çatıda biriken kar, çığ gibi düştü
    2. TOTAL uzun yol sürücüleriyle buluştu
    3. Döviz kurları
    4. Kimse duymadıklarının farkına varmadı
    5. Marmara Üniversitesi sözleşmeli..
    6. Rusya açıkça tehdit etti: Tüm kıtaya..
    7. Birleşmiş Markalar Derneği'nden..
    8. Bakan Selçuk AA Editör Masası'na konuk..
    9. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    10. Bursa'da bin 175 litre sahte içki ele..
    11. Bakan Selçuk AA Editör Masası'na konuk..
    12. Bakan Selçuk AA Editör Masası'na konuk..
    13. Bir ilde daha ittifak kesinleşti! HDP..
    14. ABD, Türkiye’yi gümrüksüz ticaret..
    15. PKK'dan kaçan kadın terörist Silopi'de..
    16. Akit TV'nin "Atatürk'ün hatırasına..
    17. ‘Antalya’nın Rekreasyonel Kentsel..
    18. Batı’nın 'dejenere kültür' dayatması..
    19. 67 yıl sonra gazi torunu olduğu tespit..
    20. SDT'den Sivas ve Erzurum'da iki oyun
    21. İzmir'de 37 askere FETÖ gözaltısı!
    22. Boşandığı kocasını bıçakladı
    23. Meram’da öğrencilere geri dönüşüm..
    24. Epcamsel Mutasyumu hastası minik Melek..
    25. Hakkari’de karla mücadele çalışması
    26. Fethi Yaşar Karşıyakalılarla buluştu
    27. Dr. İbrahim Ulusoy yerel basın..
    28. Çete lideri, benzerinin kimliğini..
    29. "Tüp bebek tedavisinde iyi embriyo..
    30. Vali Dağlı, "Eğitim hayatınız bitmeden..
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!