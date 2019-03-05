Tunç Soyer’den Bayraklı’ya kentsel dönüşüm sözü

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Cengizhan Mahallesi’nde seçim bürosunu hizmete açan CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, Bayraklılılar’a kentsel dönüşüm müjdesi verdi. Cengizhan Mahallesi başta olmak üzere Bayraklı’nın göçle kurulan mahallelerinde hızla kentsel dönüşümü başlatacaklarını belirten Soyer, "Burada yapılacak kentsel dönüşüm vatandaşın hakkını koruyacak, müteahhidin değil. Buradaki hiçbir vatandaşımın hakkına zerre kadar toz kondurmayacağız" dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, Bayraklı ilçesindeki Cengizhan Mahallesi’nde seçim bürosunu hizmete açtı. Cengizhan Mahallesi seçim bürosunun açılış törenine; CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, CHP İzmir milletvekili Kani Beko ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cengizhan mahallesinin en temel sorunlarından birinin kentsel dönüşüm olduğunu ifade eden Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu kentte yaptığı en başarılı hizmetlerden biri Uzundere kentsel dönüşüm alanıdır. Neden biliyor musunuz? Orada belediye, müteahhit ve vatandaş bir araya geldiler. Belediye vatandaşın hakkını korudu. Şimdi biz aynı mantıkla yola çıkarak, buralardaki hiçbir vatandaşımın hakkına zerre kadar toz kondurmayacağız; çünkü, vicdanımız bize bunu söylüyor. İzmir’e, Bayraklı’ya 40 sene önce, 60 sene önce gelmiş babalarınız, atalarınız sırtında çimento torbalarıyla gelip bu evleri yapmışlar ya onların hatırasına haksızlık, adaletsizlik vicdansızlık edemeyiz. Biz onların aziz hatırasını koruyacağız. Onların bu topraklarda verdiği emeğin hakkını vereceğiz, evlatlarına, torunlarına teslim edeceğiz. Bu kentte hizmet ederken artık perspektifi değiştiriyoruz. Bundan sonra bu kentin ön sıradakilerine değil, arka sıralarına daha çok hizmet edeceğiz. Asıl önceliğimiz Cengizhan mahallesi olacak, Cengizhan mahallesi gibi mahallerimiz olacak. Önce bu mahalleye elimizi uzatacağız. Önce bu mahallenin gençlerine elimizi uzatacağız" dedi.

Bu projeleri gerçekleştirmek, gecekondu semtlerine daha çok hizmet edebilmek için açılış törenine katılan vatandaşlardan hem kendisi hem de CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal için tam destek isteyen Soyer, "Gitmeden önce sizden bir söz isteyeceğim. Benim çok genç, canavar gibi bir kardeşim var. Serdar Sandal, gerçekten benim yoldaşım, kardeşim. Kendisine kardeşim kadar güveniyorum. Ahlakına, namusuna her şeyine güveniyorum. Bizim bu hayalini kurduğumuz projeleri yapabilmemiz için Serdar Sandal’ın da benim de 31 Mart’ta iş başına gelmemiz lazım. Bunun için söz veriyor musunuz" dedi.Açılışa katılan vatandaşlar ise hep bir ağızdan ’söz’ diye bağırdı.