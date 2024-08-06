Tunç Soyer tarihî çanın altında kaldı

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Görevi sırasında Yunanlıların ayyaş tanrısı Dionysos için “Şarap Festivali” düzenleyen ve Osmanlı Sultanı Vahdeddin’e ‘hain’ diyecek kadar haddini aşan CHP’li eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in bir rezaleti daha patlak verdi. Seferihisar Belediyesi’nde başkanlık yaptığı dönemde tarihi Rum Çanını Yunan Konsolosluğuna verildiği iddiasıyla 2023 yılında hakkında soruşturma açılan ve “Ben böyle bir çanı hiç görmedim, hiçbir Yunan Konsolosluğuna hediye etmedim” diye Soyer’in yalan söylediği ortaya çıktı.

Özel kaide hazırlamış

akit’in ulaştığı görüntülerde, Tunç Soyer döneminde Seferihisar Belediyesi şantiyesinde kilise çanına özel bir kaide hazırlandığı ve Hıristiyanlara ait çanın belediyeye ait bir kamyonetin üzerine monte edildiği belirlendi. CHP’li Soyer’in yalanını çürüten görüntülerde, kilise çanını kamyonete yükleyenlerin ise maaşları milletin helal vergilerinden ödenen Seferihisar Belediyesi personeli olduğu görüldü. Skandal görüntüler, dönemin Seferihisar Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer’in bilgisi ve talimatı olmadan çan kaidesinin hazırlanmasının, bu düzeneğin belediyeye ait bir kamyonete yüklenmesinin ve tarihi çanın henüz tespit edilemeyen bir yere gönderilmesinin mümkün olmadığını gözler önüne serdi.

Fotoğrafları paylaşan ve kimliğinin gizli kalmasını isteyen haber kaynağımız ise şunları anlattı:

Nal kadar çan

“Bu çan o dönem ismini bir türlü öğrenemediğimiz bir fuarda ziyaretçilere gösterilmek üzere hazırlandı ve başkan Soyer’in de talimatları doğrultusunda gideceği yere gönderildi! Fakat bu çanın Seferihisar’ın fuarlardaki tanıtımlarında kullanıldığını düşünmüyorum! Büyük olasılık bu çan Neptün Hanımın katıldığı fuar ve fuarlar için hazırlandığını düşünüyorum! Çünkü, işin içinde Neptün Hanım olduğundan dolayı da başkan Soyer’in müfettiş geldikten sonra böylesine İBB meclisinde yanıltıcı, yalan açıklamalarda bulunduğunu düşünüyorum! Bu çan bir daha Seferihisar’a dönüş yapmadı! Kaldı ki; çan uzun süre başkanlık katında başkanın makam odasının karşısında altı ahşap bir camekanın içinde sergilendi! O dönem bu çanı Seferihisar belediyesi başkanlık katında bir insanın görmemesi mümkün değil! Zaten orada sergilenmesini de Soyer istemişti! Soyer hâlâ görmedim, bilmiyorum diyecekse, ben daha fazla konuşmak istemiyorum! Hal böyle olunca Soyer, müfettişlere de yalan beyanda bulunmuş oluyor! Böylesi bir ayıp da insan olana yeter de artar diyorum!”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Görmedim” demişti

22 Kasım 2023’te düzenlediği bir toplantıda konuşan Tunç Soyer, kayıp çan nedeniyle kendisine bir soruşturma açıldığını belirterek, şunları söylemişti: “Bugün başka bir soruşturma daha geldi. Birileri belli düğmelere basmak istemiş. Gelen bilgilendirmede diyor ki; ‘Seferihisar’da başkanlık yapmış olduğunuz dönemde tarihi Rum Çanının belediye önünde sergilendiği ve daha sonra da tarafınızca bu çanın Yunan Konsolosluğuna verildiği iddia ediliyor.’ Ben böyle bir çanı hiç görmedim, hiçbir Yunan Konsolosluğuna hediye etmedim. Haberim olmayan bir konuda mülkiye müfettişleri soruşturma başlatmış. Bir dedikodu üzerinden bu kadar saygın bir meslek olan mülkiye müfettişlerinin soruşturma başlatması çok üzücüdür.” Kilise çanının bir kaide üzerinde, CHP’li belediyeler eliyle meçhul bir yere götürüldüğünü belgeleyen görüntüler sonrası Tunç Soyer’in ne diyeceği merak konusu oldu.