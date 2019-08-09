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Tunç Soyer: "Omuzlarımızdaki yük çok ağır"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çalışanlarla gerçekleştirilen bayram kutlamasında önemli mesajlar vererek, "Omuzlarımızdaki yük çok ağır.

09 Ağustos 2019 Cuma 18:33
Tunç Soyer: "Omuzlarımızdaki yük çok ağır"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çalışanlarla gerçekleştirilen bayram kutlamasında önemli mesajlar vererek, "Omuzlarımızdaki yük çok ağır. Mükemmeli yakalamak zorundayız. Çocuklarımıza bırakacağımız en önemli miras Türkiye’nin bize teslim ettiği onurlu görevi layıkıyla yerine getirmek olacaktır" dedi.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye çalışanlarıyla bayramlaşma töreninde buluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törende çalışanlara mutlu ve sağlıklı bir bayram dileyen Başkan Tunç Soyer, tüm Türkiye’nin İzmir’i yakından izlediğini belirterek, başarılı olmak, çok iyi işler yapmak zorunda olduklarını vurguladı.


Türkiye’ye örnek olmaya, model olmaya devam ettiklerinin altını çizen Başkan Soyer, “Aziz Kocaoğlu başkanımızla bayramlaştık. Çok şanslıyız, ondan güçlü bir hafızayı devraldık. Bunun üzerinden çıtayı daha da yükseltmeye gayret ederek yeni bir yol haritası çıkartıyoruz. Başarılı olmamak ve gerçek ten çok iyi işler yapmamak için hiçbir mazeretimiz yok.Mükemmeli yakalamak zorundayız.Bunun için yapacağımız tek şey var; çalışmak. Herkes yaptığı işin en iyisini yapmaya gayret etsin istiyorum. Bunu sağlarsak başka bir Türkiye’nin mümkün olduğunu herkese göstereceğiz” dedi.


Yerel seçimlerin ardından Türkiye’de yeni bir dip dalganın yaşandığının altını çizen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, konuşmasını şöyle sürdürdü:


"Omuzlarımızdaki yük çok ağır. Bu sadece benim yüküm değil. Türkiye bize bir görev verdi. Türkiye, o dipten gelen dalganın oluşturduğu umudu büyütmek istiyor. Bu umudu büyütecek tek yer İzmir; yani sizsiniz yani biziz.Ben bu büyük ailenin ferdi olmaktan gurur duyuyorum.Sizlerle beraber çalışmaktan gurur duyuyorum.İzmir’e layık olacağımız inanıyorum çünkü size inanıyorum.Sizler en iyisini yapmak için gayret edeceksiniz. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras ne mal ne mülk olacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları olarak Türkiye’nin bize teslim ettiği onurlu görevi layıkıyla yerine getirmek olacaktır.Bundan daha kutsal bir miras yok. Ben bu duyarlığı taşıdığınıza inanıyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle sağlık ve huzur içinde bir bayram tatili geçirmenizi diliyorum. Bayramda görevli arkadaşlarıma da başarılar diliyorum."


Konuşmalarından ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları; Aysel Özkan, Yıldız Devran, Eser Atak ve Suphi Şahin ile birlikte belediye çalışanlarının bayramını kutladı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 18:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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