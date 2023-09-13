Tunç Soyer İzmirlileri canından bezdirdi!

İçme suyu tarifelerine geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana TÜİK'in her ay açıkladığı ÜFE oranlarında zam yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye genelinde kırılması güç bir rekora imza attı.

Soyer, 2022 yılı mart ayından 2023 Temmuz ayına kadar içme suyuna art arda 16 kez zam yaptı. Kentte suyun ton fiyatı yüzde 300 artarken vatandaşlar ev ve işyerlerinde musluk açmaya korkar oldu.

EV KİRASI ÖDER GİBİ

İçme suyu faturalarına art arda gelen zamlar kentin kırsal kesimlerinde yaşayan vatandaşları da vurdu. İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Bulgurca Mahallesinde vatandaşlar ev kirası öder gibi su faturası ödemeye başladı.

Mahallede hane başına bin ila 2 bin liradan başlayıp 7 ila 8 bin liraya kadar çıkan su faturaları vatandaşı deyin yerindeyse canından bezdirdi.

OCAK AYINDAN BU YANA

Yılbaşından bu yana içme suyu faturalarının yüksek geldiğini belirten vatandaşlar Menderes Belediyesi'ne ve İZSU Genel Müdürlüğü'ne yaptıkları başvuruların da sonuçsuz kaldığını söyledi. Su faturalarının neden yüksek geldiğini öğrenmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gittiklerini belirten vatandaşlar,

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"Yüksek su faturalarını sorduğumuzda bize komisyon geldi, mahallenizde inceleme yaptı. Bu köye indirimli su vermeyin' yönünde rapor verdi' diyorlar. Suyu tüketsek helali hoş olsun.

Ama çoğumuzun suladığı bahçesi, beslediği hayvanı olmadığı halde astronomik faturalar geliyor. Bizde ne yapacağımızı şaşırdık. Birçoğumuz su faturalarını ödeyemez duruma geldik. Soruna biz çözüm bulunmasını istiyoruz." diye konuştu.

SUYUN VATANDAŞI YAKTIĞINI BİLMEZDİK

Her yan gelen yüksek su faturaları nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını belirten vatandaşlar: "Biz suyu ateş söndürdüğünü bilirdik de vatandaşı yaktığını bilmezdik.

Bizde ne yapacağımızı şaşırdık. Zaten mahalle olarak doğru düzgün hizmet alamıyoruz. Bunlar yetmezmiş gibi bir de art arda gelen yüksek su faturaları bizleri canımızdan bezdirdi." ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜM BEKLENİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne de giden mahalle halkı, yüksek faturanın açıklamasını sorduklarında ise tatmin edici bir cevap alamadıklarını dile getirdi. Musluk açmaya korkan mahalleli bir an evvel çözüm bulunmasını istiyor.