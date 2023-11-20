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Siyaset Tunç Soyer itiraf etti: CHP'liler hizmete oy vermiyor!
Siyaset

Tunç Soyer itiraf etti: CHP'liler hizmete oy vermiyor!

Yeniakit Publisher
2023-11-20 21:31:00 - 2023-11-20 21:51:28
Tunç Soyer itiraf etti: CHP'liler hizmete oy vermiyor!

İzmirlileri kışın sele, yazın susuzluğa mahkum eden Tunç Soyer, İzmir için aday adaylığını resmen duyururken, hem vatandaşa hizmet etmeden kazandığını hem de CHP'lilerin hizmete oy vermediğini itiraf etti.

CHP'nin çiçeği burnunda genel başkanı Özgür Özel, kendisine destek vermeyen belediye başkanlarının üzerini çizdi. Onlardan birisi de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'di.

Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı İstanbul, Ankara ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlarını aday olarak göstereceğini söyledi.

Ancak Tunç Soyer için tek kelime etmedi. Hatta İzmir'de anketlerin devam ettiğini dile getirdi. Bu durum, "İzmir'i alırım" diyen Tunç Soyer'i panikletti.

FOX TV'de İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programına konuk olan CHP'li Soyer ise aday adaylığını ilan etti.

İzmirlilerin hizmete değil laikliğe oy verdiğini söyleyen Tunç Soyer, "Eminim ki İzmirliler görmedikleri, yer altında olduğunu bildikleri yatırımlarının ne kadar kıymetli olduklarını biliyorlar. İzmirliler sadece bir siyasi partiye, sadece hizmet performansına oy vermezler, aynı zamanda demokrasiye, laikliğe, özgürlüğe bağımsızlığa oy verirler. Bu nedenle biz kendimizle yarışırız; 'biz daha iyisini nasıl yaparız' diye. Bu nedenle İzmir'in dünyadaki yerini büyütmeye gayret ederiz." diye konuştu.
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