Tunç Soyer, İmamoğlu'nun hukuksuzluk yaptığını kabul etti!

CHP'nin, belediyelerin nakdi yardım kampanyası düzenlenmesinin İçişleri Bakanlığı tarafından engellenmesiyle başlayan tartışmaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı. CHP'li Soyer, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da tepki gösterdiği düzenlemeyle ilgili olarak yasal mevzuatın buna izin vermediğini bildiklerini ve baştan itibaren sıcak bakmadığını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Sözcü'den Nevşin Mengü'nün sorularını cevapladı.

İçişleri Bakanlığı'nın belediyelerin nakdi yardım toplamalarını engellemesiyle başlayan tartışmaları Mengü'ye değerlendiren Soyer, böyle bir yardım toplanamayacağını bildiklerini söyledi.

Mengü'nün "İstanbul Belediyesi bu işe hiç girmeseydi mi diyorsunuz?" sorusuna ise İzmir'den örnek veren Soyer, başından itibaren bu kampanyasının yasal mevzuatın sıkıntı yaşatabileceğini öngördüklerini söyledi.

İzmir'de yaşanan büyük yangını hatırlatan Soyer, o dönemde bir bağış kampanyası başlatmak istediklerini, bu iznin valiliğe bağlı olduğunu, valilik izni içinde aylarca uğraştıklarını ve bağış alamadıklarını ifade etti. Bu dönemde de nakdi yardımların sıkıntı oluşturabileceğini düşündüğünü söyleyen Soyer, bu sebepten kabul edilen yardımların yalnızca ayni yardımlar olduğunu ifade etti.

Süleyman Soylu ne demişti?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin düzenledikleri nakdi yardım kampanyalarının herhangi bir izin almadan başladığını söylemiş ve hesap numaralarının paylaşılmasının da usulsüz olduğunu ifade etmişti. Belediyelerin yardım toplama kanunundan muaf olduklarına dair herhangi bir hüküm bulunmadığını hatırlatan Soylu, bu nedenle nakdi yardım kampanyalarının durdurulduğunu söylemişti.