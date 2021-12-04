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Gündem Tunç Soyer gider Mersin'e İzmir gider tersine! İzmir'i su basarken CHP'li başkan zevkü sefa sürdü
Gündem

Tunç Soyer gider Mersin'e İzmir gider tersine! İzmir'i su basarken CHP'li başkan zevkü sefa sürdü

İzmir'de pazar yerini su basarken vatandaşın mağduriyet yaşadığı sırada, hizmeti bırakıp Mersin'e giden CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'Milletin Sesi Mersin'de' etiketi ile yaptığı paylaşıma tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 17:06:00 - 2021-12-04 17:21:22

 yeniakit.com.tr 

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mersin’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerçekleştirdiği mitinge katılırken Bayraklı Cumartesi Pazaryeri’ni su bastı. İzmir’e hizmet etmeyi bırakıp başka illerde şov yapan Soyer’e vatandaşlardan tepki yağdı.

Pazar yeri sular altında kaldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Türkiye’yi İzmir gibi yöneteceğiz” diyerek övgüler yağdırdığı İzmir yine vatandaşların yaşadığı mağduriyetle gündeme geldi.  Alt yapı yetersizliğinden dolayı her yağmurun ardından yaşanan sel bu kez bir pazar yerini vurdu. Sular altında kalan Bayraklı Cumartesi Pazaryeri’nde zor anlar yaşayan pazarcılar meyve sebzelerini kurtarmaya çalıştı.

Tunç Soyer Mersin'den görüntü paylaştı

Pazarcıların, belediyenin yardımı olmadan kendi başlarının çaresine baktığı anlarda Tunç Soyer Mersin'de zevkü sefasını sürdürdü. İzmir'de vatandaşın geçim kaynağı sular altında kalırken, Tunç Soyer, sosyal medya hesabından Mersin mitingine ilişkin paylaştığı fotoğrafta, "Halkımızla sırt sırta verdik, hiçbir güç durduramaz artık akan bu coşkun seli." ifadelerini kullandı.

İzmir'de mağduriyet yaşayan vatandaşın sesine kulak asmayan Soyer'in 'Milletin Sesi Mersin'de' etiketi ile yaptığı paylaşım tepki çekti.

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