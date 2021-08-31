Tunç Soyer, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak

Dikili Kültür-Sanat-Demokrasi ve Emek Festivali'nin açılışına katılan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP yandaşı gazeteci Saygı Öztürk, ilçenin Kalem Adası'nda görüştü.

Saygı Öztürk, “İstanbul, Ankara büyükşehir belediye başkanlarının isimleri Cumhurbaşkanı adayları arasında geçiyor. İzmir neden yok?” şeklindeki sorusuna Tunç Soyer'den şu cevabı aldı:

"Merkezde siyaset yapmayı hiç düşünmedim"

“Cumhurbaşkanlığı için benim adım geçmesin. Ben, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan memnunum. Belediye başkanlığını görevini çok severek yapıyorum. İzmir'de yapmak istediğim çok şey var. Yerel siyasete ve onun gücüne çok inanıyorum. Merkezde siyaset yapmayı hiç düşünmedim. ‘Belediye başkanı olmak için doğmuşum' diyecek kadar işimi çok seviyorum.”

"Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" sorusuna Soyer, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmalı. Bu durum bizi de memleketi de ittifakı da rahatlatır. Keşke öyle olsa” cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak

Öte yandan Millet İttifakı liderlerinin açıklayamadığı Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Soyer'in yaptığı açıklama partisinin genel başkanı Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak.

Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP eş başkanları net bir şekilde cumhurbaşkanı adaylarını açıklayamıyor. Liderler sadece "Herkes aday olmak ister" cevabıyla kamuoyu önünde adeta top çeviriyor.

Diğer bir iddiaya göre ise Kılıçdaroğlu'nun, geçtiğimiz cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi seçimi kaybetmesi durumunda, genel başkanlık koltuğundan olma korkusu yaşadığı belirtiliyor.