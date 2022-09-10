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Siyaset Tunç Soyer Atina belediye başkanı mı?
Siyaset

Tunç Soyer Atina belediye başkanı mı?

Osmanlı'ya dil uzatıp hakaretler yağdıran CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e bir tepki de Hüdapar'dan geldi.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 15:27:00 -
Tunç Soyer Atina belediye başkanı mı?

 yeniakit  Ankara 

İzmir'in Kurtuluşu diyerek Osmanlı'yı gaflet içinde gösteren ve işgalci Yunan'a tek kelime etmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e bir tepki de Hüdapar'dan geldi.

HÜDAPAR İstanbul Eski İl Başkanı Erdal Elibüyük, "Atina Belediye Başkanı" dediği Tunç Soyer ve CHP zihniyetine sert tepki gösterdi.

Elibüyük'ün paylaşımı şöyle:

"Atina Belediye Başkanı!

@tuncsoyer

Ellerinde müslümanların kanı, gırtlaklarında mustazaf halklardan sömürdükleri lokmaları olan İngiliz “kraliçesine” matem tutanlar

Bugün ecdada küfrediyor

Kim demiş @herkesicinCHP değişmiş

Bu zihniyet değerlerimize yabancı değil düşman düşman!"

 

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