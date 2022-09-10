Tunç Soyer Atina belediye başkanı mı?
Osmanlı'ya dil uzatıp hakaretler yağdıran CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e bir tepki de Hüdapar'dan geldi.
yeniakit Ankara
İzmir'in Kurtuluşu diyerek Osmanlı'yı gaflet içinde gösteren ve işgalci Yunan'a tek kelime etmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e bir tepki de Hüdapar'dan geldi.
HÜDAPAR İstanbul Eski İl Başkanı Erdal Elibüyük, "Atina Belediye Başkanı" dediği Tunç Soyer ve CHP zihniyetine sert tepki gösterdi.
Elibüyük'ün paylaşımı şöyle:
"Atina Belediye Başkanı!
@tuncsoyer
Ellerinde müslümanların kanı, gırtlaklarında mustazaf halklardan sömürdükleri lokmaları olan İngiliz “kraliçesine” matem tutanlar
Bugün ecdada küfrediyor
Kim demiş @herkesicinCHP değişmiş
Bu zihniyet değerlerimize yabancı değil düşman düşman!"