Tunç Soyer açtı ağzını yumdu gözünü! Özgür Özel'e 'ahlaksızlık' göndermesi

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine doğru giderken, genel seçimlerde yaşadıkları hezimetin ardından CHP'de koltuk değişimiyle başlayan kriz artarak devam ediyor.

'Gölge Başkan' Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlarını atamada söz sahibi olması, Özgür Özel ile yaşadığı gerginlikler ve Kılıçdaroğlu taraftarlarının ifşalarının ardından CHP'deki bazı mevcut belediye başkanlarının aday gösterilmemesi partideki çatlağı derinleştirdi.

Genel merkeze kazan kaldıranların arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yer aldı.

"Bu yolculukta arkadan hançerleyenler oldu"

İzmir'de kendisi yerine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın aday gösterilmesi sonrasında her geçen gün genel merkezi hedef alan açıklamalarda bulunan Soyer, bu kez açtı ağzını yumdu gözünü.

Son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile bir araya geldiği kahvaltıda konuşan Soyer, "Bu yolculukta ihanet edenler oldu, arkadan hançerleyenler oldu. Onlar için üzülüyorum. O sahip olmak istedikleri unvan, makam neyse, onun için aile terbiyelerinden, ahlaklarından vazgeçiyorlar, çok yazık. Hayat ondan ibaret değil ki... Hayatı ıskalamak çok üzücü." şeklinde konuştu.

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"Asla yıkamadılar, yıkamayacaklar"

"Asla sevinmesinler, yıkılmadım ve yıkamadılar." diyen Soyer, "Çocukluk yıllarında taşıdığım heyecanı, bu memleket için duyduğum aşkı, bu ülkenin aydınlık geleceği için duyduğum heyecanı şu kadarcık engelleyemediler. Yine yüzüm gülmeye devam edecek, mücadele etmeye devam edeceğim. Sonuna kadar böyle olacak, hiç boşuna sevinmesinler. Asla yıkamadılar, yıkamayacaklar." ifadelerini kullandı.