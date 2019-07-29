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Tunç Soyer, 7 milyon Sivaslıdan özür dilesin

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Sanki Sivas’ta yaşıyoruz” şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:12
Tunç Soyer, 7 milyon Sivaslıdan özür dilesin

 Haber Merkezi 

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Sanki Sivas’ta yaşıyoruz” şeklindeki sözlerine tepki gösterdi. Bilgin, şunları dile getirdi: “Tunç Soyer, İzmir’de turizmin gelişmemesini anlatırken bu sorunun asıl kaynağını bulmak yerine güzide şehrimizin adını kullanarak, ‘Sanki Sivas’ta yaşıyoruz’ sözleriyle asla kabul edemeyeceğimiz bir dil kullanmıştır. Sivas’ın Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı, Milli Mücadele’nin başlatıldığı ve bu ülkenin kurucu şehri olduğunu, Selçuklu döneminde çeşitli bilimlere merkezlik yaptığını, Osmanlı’nın önemli bir eyalet merkezi olduğunu, sazıyla sözüyle ve tarihi zenginlikleriyle bir kültür şehri olduğunu, Aşık Veysel’in, Pir Sultan Abdal’ın, Aşık Ruhsati’nin memleketi olduğunu unuttuğunu sanıyorum. Sivas; tarihin her döneminde önemini koruyan, bugün de insanların hoşgörü ve barış içerisinde birbirine saygılı yaşadığı, tarih ve kültürün harmanlandığı bir şehirdir.

‘Gelsin de belediyecilik öğrensin’

İzmir de ülkemizin gözbebeği illerinden birisidir. Ancak İzmir’in belediyecilik anlamında hangi konumda olduğu da gerek ülkemizde gerekse uluslararası alanda bilinmektedir. Sultanşehir Sivas’ımızı görebilmesi için Tunç Soyer’i Sivas’ımıza davet ediyorum. Her gelen insanın hayran kaldığı şehrimizin meydanını, temizliğini, mesire alanlarını, altyapısını hatta mezarlık dönüşümünü yerinde inceleyebilir ve bizlerden belediyecilik anlamında fikir alabilir. İnanıyorum ki böyle bir geziyle hem güzel şehrimiz Sivas’ı yakından tanıma fırsatı bulur hem de sözlerinin maksadını aştığını kavrar. Sonuç olarak; Soyer’den, il sınırları içinde 650 bin, dünya genelinde 7 milyon nüfusa sahip olan Sivas’ımızla ilgili yaptığı talihsiz açıklama nedeniyle tüm Sivaslılardan özür dilemesini bekliyorum.”


Yeni Akit Gazetesi
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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:12
  1. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin
  2. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
  3. Sivas
  4. Milli Mücadele
  5. Cumhuriyet
  6. Osmanlı

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