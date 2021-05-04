Tunç Şatıroğlu’ndan bomba altın açıklaması

Altın fiyatlarındaki yükseliş eğilimi ve hareketlilik her geçen gün devam ederken sosyal medyadan yeni bir değerlendirme yapıldı.

Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, altın ve dolar ile ilgili analizlerini paylaştı. Altın fiyatlarındaki yükseliş eğilimi devam ederken Tunç Şatıroğlu Twitter’dan şu ifadelere yer verdi:

#XAUUSD altın düşen kanalın üzerine nihayet çıktı. Ancak Ichimoku bulutunun düz bir çizgi şeklinde olması fiyatları kendine yani 1776'ya çekiyor. Bu bölgeden uzaklaşmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketin giderek güçlenmesini bekliyorum.

Gram altının yeninden 4,78 direncine geldiğini ve burayı geçemediğini görüyoruz. Direnç geçilip üzerinde bir gün kalınmadan almak risklidir. Düşmesi durumunda alım fırsatı olur.