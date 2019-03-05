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Tunalı’dan AOSB’ye “Vergi Haftası” ziyareti

Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı, her yıl 25 Şubat-3 Mart tarihleri arasında kutlanan “Vergi Haftası” etkinlikleri kapsamında, Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığı’nı ziyaret etti.

05 Mart 2019 Salı 11:26
Tunalı’dan AOSB’ye “Vergi Haftası” ziyareti

Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı, her yıl 25 Şubat-3 Mart tarihleri arasında kutlanan “Vergi Haftası” etkinlikleri kapsamında, Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığı’nı ziyaret etti.


Tunalı, AOSB’yi ziyaretinde, Başkan Bekir Sütcü, yönetim kurulu üyeleri Yusuf Kara, Selahattin Onatça ve Nedim Büyüknacar ile denetim kurulu üyeleri Mustafa Fidan, Hilal Aksöz ve Bölge Müdürü Ersin Akpınar tarafından konuk edildi.


Başkan Tunalı, kamu hizmetlerinin hızlı ve etkin yürütülmesi için gerekli olan finansman kaynağının sağlanmasında vergi gelirlerinin büyük önem taşıdığını belirterek, bu bilincin artırılmasının yanı sıra idare ile mükellef uyumunun sağlanması amacıyla her yıl Vergi Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler ve ziyaretler gerçekleştirdiklerini bildirdi.


Tunalı, “Bu ziyaretlerimizdeki görüşmelerde aldığımız öneriler ise hizmet kalitemizin yükseltilmesi konusundaki çalışmalarımıza yön veriyor” dedi.


AOSB Başkanı Bekir Sütcü de, “Devletimizin kamusal hizmetleri yerine getirmesi açısından vergi bilinci büyük önem taşıyor. Bu nedenle vergilerin tam ve zamanında tahsil edilmesi konusunda biz mükellefler olarak üzerimize düşen görevi yapmak zorundayız. Haftanızı yürekten kutluyor, başarılı çalışmalarınızın devamını temenni ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:26
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