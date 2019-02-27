Tuna, treni binip yolculara projelerini anlattı

Cumhur İttifakının MHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, Mersin-Adana seferini yapan trene binerek, yolculuk yapan vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi, kent için planladıkları projeleri anlatarak onların fikirlerini aldı.

“Her düşünceyi önemsiyoruz”

1 milyon 816 bin insanın yaşadığı Mersin’i yönetirken her vatandaşın fikrini ve düşüncesini önemseyeceklerini söyleyen Tuna, “Mersinli bizi tanıyor. Yönetim anlayışımızın da ’ben yaptım oldu’ mantığında değil, birlikte, yönetişim anlayışı içerisinde olduğunu da biliyor. Vatandaşa rağmen siyaset ve yöneticilik yapamazsınız. Zaten bizim dünya görüşümüzde böyle bir şey yok. Projelerimizi hazırlarız, eğer vatandaşlarımız hazırladığımız projeyi beğenmezlerse, değiştirip onların istediği şekilde ya revize ediyoruz ya da tamamen değiştiriyoruz. 15 yıllık Toroslar Belediye Başkanlığım döneminde bu şekilde çalıştık ve bundan sonraki süreçte de halkımızın teveccühleri, Cenab-ı Allah’ın takdiri ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmamız durumunda aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Yatırımlarımızın odağında insan olan bir anlayışla çalışacağız ve bu anlayışla doğru projelerin altına imza atacağız” dedi.

Yolcularla hatıra fotoğrafı da çektiren Tuna, hemşehrilerine Cumhur İttifakının önemini anlatarak, destek istedi.