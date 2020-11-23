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Aktüel Tuna Nehri'nde Osmanlı dönemine ait taş gülle bulundu
Aktüel

Tuna Nehri'nde Osmanlı dönemine ait taş gülle bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-23 16:18:14 -
Tuna Nehri'nde Osmanlı dönemine ait taş gülle bulundu

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna Nehri'nde Osmanlı dönemine ait 70 kiloluk taş gülle bulundu.

Macar haber ajansı MTI'nin haberine göre, Budapeşte Afet Müdürlüğü dalgıçları gerçekleştirdikleri rutin dalış esnasında taş gülleye rastladı.

Savunma Bakanlığı ve Savaş Tarihi Enstitüsü ve Müzesi yetkililerinin yaptığı inceleme sonucu, 70 kiloluk taş güllenin Osmanlı dönemine ait olduğu belirlendi.

Haberde, güllenin bakanlığa ait müzede sergileneceği bilgisi yer aldı.

Osmanlı Devleti, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 1541-1686 arasında hüküm sürdü.

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