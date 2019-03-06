Tuna: "Kente değer kattık"

Cumhur İttifakının MHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, Toroslar Belediyesi’ndeki 2014-2019 hizmet döneminin son meclis toplantısında belediye meclis üyelerine teşekkür ederek, "Bu kente değer kattık” dedi.

3 dönemdir başarıyla yürüttüğü Toroslar Belediye Başkanlığı’nın meclis toplantısınason kez başkanlık eden Tuna, “Bu meclis doğru kararlar aldı.15 yıldır düzeyli,seviyeli, görüşlere açık ve herkesin sözünün dinlendiği bir meclis çatısı altındadeğişik meclis üyesi arkadaşlarımızla çalıştık. Bu kente değer kattık. Kurumsal yapısıve üreten yanıyla köyden bir kent oluşturduk. İnşallah gelecek olan belediye başkanıarkadaşımız, bu yapılan tesislere ve hizmetlere sahip çıkar” diye konuştu.

“Büyükşehire yakışır hizmet sunacağız”

“Tarlada izi olanını harmanda sözü olur” diyen Tuna, ’Bu kenti kendi kendineyetebilen bir yaşam yeri haline getireceğiz’ dediklerini hatırlatarak, "Kurumlarıyla,yapılarıyla, ticaret erbaplarının bölgeye gelişleriyle doğru hayal ettik ve doğrusonuçlar çıktı. Toroslar’dan gidiyoruz ama gözümüz arkada değil. Doğru projelerbıraktık. Gelecekte bu kentin en zengin belediyesi olabilecek nitelikte bir ilçebırakıyoruz. Büyükşehire adayıyız. İnşallah nasip olur seçilirsek yapacağımız ilk iş 8yıldır çıkmayan beş binlik planlardır. Onu da hızlı, daha dinamik bir yapıda kurumgörüşlerini pratik olarak alıp yatırımcının önünü açmak durumundayız. Seçildiğimiztaktirde bu kent, gelecekte özel bir yer olacak. Mersinimizin özelliği şu, hava ulaşımıvar. Uluslararası hava alanı bittikten sonra bu işi boyut anlamında daha da yukarıçıkaracağız. Deniz ulaşımı var, liman kenti. Kara ve demir yolu ulaşımı var. Buözelliğiyle belki Türkiye’de ikinci bir metropol bir kent oluşabilir ve ticaretin merkeziolabilir" ifadelerini kullandı.

2004 yılında göreve geldiğinde hiçbir resmi kurumu olmayan Toroslar’da sağlığın,eğitimin ve gençliğin merkezi olması noktasında bir hayali olduğunu anlatan Tuna,"Vizyon meselesi tabi ki bu. Planlamayla bir şehri istenen şekle getirirsiniz. O zaman otel kent diye anılırdı. Biz onu tersine çevirdik. Şuan Toroslar herkesin gıpta ile baktığı özel bir yaşam yeri oldu. İnşallah büyükşehir ölçeğinde, milletin teveccühü ve Rabbimin takdiri ile belediye başkanı olduğumuzda kentimizi çok farklı noktalara getireceğiz. Bu kentle ilgili hayallerimiz ve planlarımız çok. Kıt imkanlarla çalıştığımız Toroslarımızda hizmetlerimiz ortada. Her noktasında ayak izimizin ve alın terimizin olduğu Toroslar’dan ayrılıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem seçilecek meclis üyesiarkadaşlarımız bu meclis yapısında, bu ahenkli çalışma ortamını sağlarlar. Biz herakla değer veriyoruz ve kendi teknik havuzumuzda akıl süzgecinden geçiriyoruz.Bugüne yaptığımız tüm işler belediyemize gelen müfettişler tarafından da takdirkazandı. Bununla da gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

“Biz görev adamıyız, millet bizi nerede işaret ederse orada dururuz” diyen Tuna,“Allah, bu bedende bu canı tuttuğu sürece bu kente hizmet etmeye varız ve varolmaya da devam edeceğiz. Seçimler, demokrasinin bayramlarıdır. Millet iradesineher zamansaygı duyduk. 3 dönemdir Toroslar insanımızı başımızın üstünde tuttuk.İnşallah bu seçimin, kentimize hayırlar getirmesini diliyorum. Biz, görev adamıyız.Millet, bizi nerede işaret ederse orada dururuz. Başkan olamayınca hırslara bürünen,hırsı aklının önüne geçmiş bir insan değiliz. Mütevazi yanımızla ama mütevaziolmayan projecilik anlayışımızla görev verilirse Mersinimize en güzel hizmetisunacağız” dedi.