Tuna: Kariyerimi etkileyecek hatalar yaptım

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur karşılaşmasında deplasmanda oynayacağı Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçının hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesi teknik heyet ve futbolcular Cumhuriyet'in 95'inci kuruluş yıl dönümü için fotoğraf çektirdi. Kulüp tesislerinde Tamer Tuna yönetiminde yaklaşık 1,5 süren antrenman düz koşu ile başladı. Antrenmanda Kayserispor maçında oynayan futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise sentetik sahada çalıştı.

Teknik direktör Tamer Tunar, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tuna, çarşamba günü karşılaşacakları Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini ifade ederek "Oynamayan oyuncuların oynayacak oluşları ve kadromuzun eksikliğini göreceğimiz bir maça çıkacağız. Türkiye Kupası her zaman önemli ama sonuca gidene kadar, finale gidene kadar olan kısım zorlayıcı ve lig etabında da önemli. Kadro derinliği olan takımlar için avantaj olabiliyor fakat biz o konuda biraz sorunluyuz. Oynayacak ve oynamış olan oyuncularımızdan da 4-5 tanesini kullanmak zorunda kalacağız. Hem sakatlıklardan dolayı hem de zaten kadro derinliğimizin kısıtlı olmasından dolayı öyle bir seçeneğimiz var. Çarşamba günü de Bodrumspor'a karşı turu geçmek için iyi bir mücadele ve oyun ortaya koyacağız" diye konuştu.

"LİGDE YUKARILARA ÇIKMAK ZORUNDAYIZ"

Ligde futbol adına sahada yapılması gereken ne varsa yaptıklarını ancak bunu skora yansıtamadıklarını ifade eden Tamer Tuna, "Dün de böyle oldu. Kayserispor ya da daha önceki maçlarımızda futbol adına ne gerekiyorsa yapabilen bir Sivasspor var. Bunu da sürekli gerçekleştiren, üzerine koyarak açıkçası ilerleyen ve bunu da yapmış olan. Fakat biliyoruz ki gerçeklerden de uzaklaşmamak lazım. Gerçekler hep sonuçla ilgili sonucu almadığınızda sizi bir yere getirmediğini biliyoruz. Biz sonucu alamadığımız için iyi oyunumuzun, futbola katkımızın, pozisyon, 18 içerisinde topla buluşma, orta sayısı ve bunların verimliliğe dönüşmesi adına çok iyi şeyler yapmamıza rağmen maalesef golü atamadığımız için bunun bedelini de bugüne kadar çok ağır şekilde ödedik, 10 puanda kaldık. Yukarılara çıkmak zorundayız. Bunun için daha da gelişmemiz gereken yönler var. Bunlarla ilgili çalışıyoruz. Kupa maçı sonrasında Konyaspor maçı çok önemli, ama biz ortaya koyduğumuz iyi oyunu sonuç almadığımızda maalesef söylediğim şekilde hem moral açısından hem de puan açısında kötü bir noktada kalabiliyoruz. İyileştirmek istiyoruz, bunu da sağlayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

"SEZON BAŞINDA HATA YAPTIM"

Sezon başında transfer konusunda hata yaptıklarını belirten Tuna, "Ligdeki takımlarda hata yaptığınız zaman bunları affetmeyen iyi oyuncular var. Bizim gol pozisyon oranımız, rakip sahada ya da topa sahip olma oranlarında futbol adına yapılması gereken ne gerekiyorsa bunları yapabilen bir takımken maalesef kazanan takım olamıyorsunuz. Bu da bazen oyuncu özelliği ile alakalı. Ben bu konuda hatalar yaptığımı düşünüyorum. Sezon başında transferle ilgili hatalar yaptığımı düşünüyorum. Çünkü hem ekonomik şartları hem Sivasspor'un menfaatini düşünerek bazı konularda teknik adamlık kariyerini bile etkileyecek seçimleri yapmadım. Bu kulübün menfaatine olan kısmıydı. Bunları yapan takımların bazen sonuç anlamında avantajları olabiliyor. Oyun, futbol, bu sahada yaptığımız antrenmanları ya da analizlerde yapmak istediklerimizi bütün maçlarda ortaya koyan bir takım olarak iç huzurum sağlam, ama moral olarak, sonuç olarak tabi ki iyi değiliz" diye konuştu.

KAYNAK: DHA