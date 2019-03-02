0553 313 94 23

Tuna: "İşverenimiz ve girişimcilerimizle omuz omuza çalışacağız”

Cumhur İttifakının MHP’li Mersin Büyükşehir Belediye BaşkanAdayı Hamit Tuna, yatırımın istihdam, istihdamın huzur, huzurun işsiz olan insansayısının azalması ve üreten sayının artması anlamına geldiğini belirterek, "Hürve bağımsız bir Türkiye oluşturmanın tek yolu üretmektir" dedi.

02 Mart 2019 Cumartesi 14:47
Tuna: "İşverenimiz ve girişimcilerimizle omuz omuza çalışacağız”

Cumhur İttifakının MHP’li Mersin Büyükşehir Belediye BaşkanAdayı Hamit Tuna, yatırımın istihdam, istihdamın huzur, huzurun işsiz olan insansayısının azalması ve üreten sayının artması anlamına geldiğini belirterek, "Hürve bağımsız bir Türkiye oluşturmanın tek yolu üretmektir" dedi.


Tuna, seçim çalışmaları kapsamında Tarsus Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakıAdayı Şevket Can ile birlikte İş Geliştirme Merkezi’ni (İŞGEM) ziyaret etti,vatandaşlarla bir araya geldi.


Türkiye’de istihdam sağlayan en büyük merkez haline gelen Tarsus İş GeliştirmeMerkezi’nin (İŞGEM) önemine değinen Tuna, “İnşallah 31 Mart’tan sonrabüyükşehir belediye başkanı olduğumuzda, yatırım yapacak olan firmalarımızınönünü kesmemek ve yatırımlarını hızlandırmak adına otoban bağlantı yolununMersin girişiyle Tarsus arasında kalan bölümünde 5 binlik revizyon planını bir anönce çıkaracağız. Gelen yatırımcı prosedürlere takılmadan hemen yatırımlarınıyapabilsin. Yatırım demek, istihdam demek. İstihdam demek, huzur demektir.Huzur demek, işsiz olan insan sayısının azalması ve üreten sayının artmasıdemektir" diye konuştu.


"Üretim ekonomisini öne çıkardık"


Hür ve bağımsız bir Türkiye oluşturmanın tek yolunun üretmek olduğunu vurguyapan Tuna, "İşte biz de dünden bugüne üretim ekonomisini öne çıkarttık. Mesaiarkadaşlarımızla birlikte ürettiğimiz projelerle Torosları 20 kat büyüttük. Az paraylaçok iş yapmanın sonucunu yaşadık. İşsizliğe çare olmak amacıyla TORTEK diyebir yapı oluşturduk. Yetiştirdiğimiz ara elemanlarımız bölgemizdeki tekstilatölyelerinde çalışarak, aile ekonomilerine katkıda bulunmaktadırlar. Bizimdönemimizde kurulan ve destek vererek geliştirdiğimiz bu yapılarda şuanda 5binin üzerinde insanımız çalışıyor. Türkiye’de kullanılan eşofmanların yüzde 65’iToroslar bölgesinde dikilmektedir. Ülke ekonomisinin reçetesi üretimden geçer.Üretmeden tüketen toplumlar hep karanlıklara gömülmüşlerdir. Aynı tarzımızıkentimiz genelinde uygulayacağız. Tarımda, sanayide, lojistikte, teknolojide,


sanatta ve sporda kentimizi daha büyüteceğiz ve üniversite sayımızı arttıracağız”ifadelerini kullandı.


Buradaki programının ardından ilçedeki esnafı ziyaret ederek sorun vetaleplerini dinleyen Tuna, daha sonra bir inşaat firmasının çalışanlarıyla bir arayagelerek projelerini anlattı.


"Projelerimizi doğru planlama, doğru strateji ve doğru sonuç üçgenindegerçekleştireceğiz”


Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası’nın genişletilmiş divan toplantısına da katılanTuna, burada yaptığı konuşmada, tarımdan sanayiye, ulaşımdan alt yapıya,lojistiğe, turizme ve istihdama yönelik planladıkları projelerin paylaşarak şuifadeleri kullandı; "’Ben yaptım oldu’ mantığı ile değil, birlikte yapma kültürünegeliştiren bir yönetişim anlayışı içerisinde kentimizi dizayn edeceğiz. Kentimizdeyatırım yapacak olan girişimcilerimizin, iş insanlarımızın önünü açmak için dahahızlı olacağız. Kentin dinamikleri olan yapılar özellikle Ticaret ve Sanayi odalarıçok önemlidir. İş insanlarımızın bilgilerine önem veriyoruz. Amacımız, ortak akıldakarar vererek tek seferde sonucu bulmaktır. Bilgiyi süzgeçten geçirip en verimlive uygun olanını yaptığımız için Torosları üç belediyenin verdiği ruhsattan dahafazla ruhsat verir konumuna getirdik. Bu doğru strateji, doğru planlama ve doğrusonuçtur. Tarsus’a da hava alanımız yapılacak ve turizmi daha da öneçıkaracağız. Suyla ilgili sıkıntısı yok. Tarım ve hayvancılık noktasında iyi. Bunlarıdaha da büyüteceğiz. Birleşerek güçleneceğiz, üreterek zenginleşeceğiz.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 14:47
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Kadınların iş gücüne ilave katılım oranında Avrupa'da birinci sıradayız"
    1. "Kadınların iş gücüne ilave katılım..
    2. Fadıloğlu, “Standartları daha..
    3. Emektar gol kralı Tanju Çolak..
    4. Milli biatloncular Norveç yolcusu
    5. Türkiye'den S-400 açıklaması:..
    6. Türkiye'den ABD'nin PKK açıklamasına..
    7. Bakan Kurum,” Ülkemizi depreme karşı..
    8. "5. Sarıkamış Kış Oyunları..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Rize’den..
    10. DGS İlahiyat Bölümü 2019 taban..
    11. Kasımpaşa'ya yönetimden moral ziyareti
    12. Diriliş Ertuğrul'da nefes kesen..
    13. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami..
    14. Kayseri’de ‘Aile’ konusu masaya..
    15. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli:..
    16. Cengiz Küçükayvaz sevenleriyle buluştu
    17. Vali Mustafa Masatlı, halk pazarını..
    18. Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi,..
    19. MTB’de Şubat ayı meclis toplantısı..
    20. Polis memuru polis aracına çarptı!..
    21. Kasımpaşa’da Başkan Turgay Ciner,..
    22. Karaciğer yetmezliğinde beslenmeye..
    23. Sarıkamış’ta Kış Festivali başladı
    24. Yuto Nagatomo kadroya alınmadı
    25. Güreşte şampiyonlar belli oldu
    26. Basketbolda maçın ardından
    27. "Türkiye, dünyanın en yeni en modern..
    28. Van-Bahçesaray yolu tek şeritten..
    29. Belediye ekiplerinin kar ve buz..
    30. "Bay Kemal, sen kimlerle kol kola..
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...