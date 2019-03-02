Tuna: "İşverenimiz ve girişimcilerimizle omuz omuza çalışacağız”

Cumhur İttifakının MHP’li Mersin Büyükşehir Belediye BaşkanAdayı Hamit Tuna, yatırımın istihdam, istihdamın huzur, huzurun işsiz olan insansayısının azalması ve üreten sayının artması anlamına geldiğini belirterek, "Hürve bağımsız bir Türkiye oluşturmanın tek yolu üretmektir" dedi.

Tuna, seçim çalışmaları kapsamında Tarsus Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakıAdayı Şevket Can ile birlikte İş Geliştirme Merkezi’ni (İŞGEM) ziyaret etti,vatandaşlarla bir araya geldi.

Türkiye’de istihdam sağlayan en büyük merkez haline gelen Tarsus İş GeliştirmeMerkezi’nin (İŞGEM) önemine değinen Tuna, “İnşallah 31 Mart’tan sonrabüyükşehir belediye başkanı olduğumuzda, yatırım yapacak olan firmalarımızınönünü kesmemek ve yatırımlarını hızlandırmak adına otoban bağlantı yolununMersin girişiyle Tarsus arasında kalan bölümünde 5 binlik revizyon planını bir anönce çıkaracağız. Gelen yatırımcı prosedürlere takılmadan hemen yatırımlarınıyapabilsin. Yatırım demek, istihdam demek. İstihdam demek, huzur demektir.Huzur demek, işsiz olan insan sayısının azalması ve üreten sayının artmasıdemektir" diye konuştu.

"Üretim ekonomisini öne çıkardık"

Hür ve bağımsız bir Türkiye oluşturmanın tek yolunun üretmek olduğunu vurguyapan Tuna, "İşte biz de dünden bugüne üretim ekonomisini öne çıkarttık. Mesaiarkadaşlarımızla birlikte ürettiğimiz projelerle Torosları 20 kat büyüttük. Az paraylaçok iş yapmanın sonucunu yaşadık. İşsizliğe çare olmak amacıyla TORTEK diyebir yapı oluşturduk. Yetiştirdiğimiz ara elemanlarımız bölgemizdeki tekstilatölyelerinde çalışarak, aile ekonomilerine katkıda bulunmaktadırlar. Bizimdönemimizde kurulan ve destek vererek geliştirdiğimiz bu yapılarda şuanda 5binin üzerinde insanımız çalışıyor. Türkiye’de kullanılan eşofmanların yüzde 65’iToroslar bölgesinde dikilmektedir. Ülke ekonomisinin reçetesi üretimden geçer.Üretmeden tüketen toplumlar hep karanlıklara gömülmüşlerdir. Aynı tarzımızıkentimiz genelinde uygulayacağız. Tarımda, sanayide, lojistikte, teknolojide,

sanatta ve sporda kentimizi daha büyüteceğiz ve üniversite sayımızı arttıracağız”ifadelerini kullandı.

Buradaki programının ardından ilçedeki esnafı ziyaret ederek sorun vetaleplerini dinleyen Tuna, daha sonra bir inşaat firmasının çalışanlarıyla bir arayagelerek projelerini anlattı.

"Projelerimizi doğru planlama, doğru strateji ve doğru sonuç üçgenindegerçekleştireceğiz”

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası’nın genişletilmiş divan toplantısına da katılanTuna, burada yaptığı konuşmada, tarımdan sanayiye, ulaşımdan alt yapıya,lojistiğe, turizme ve istihdama yönelik planladıkları projelerin paylaşarak şuifadeleri kullandı; "’Ben yaptım oldu’ mantığı ile değil, birlikte yapma kültürünegeliştiren bir yönetişim anlayışı içerisinde kentimizi dizayn edeceğiz. Kentimizdeyatırım yapacak olan girişimcilerimizin, iş insanlarımızın önünü açmak için dahahızlı olacağız. Kentin dinamikleri olan yapılar özellikle Ticaret ve Sanayi odalarıçok önemlidir. İş insanlarımızın bilgilerine önem veriyoruz. Amacımız, ortak akıldakarar vererek tek seferde sonucu bulmaktır. Bilgiyi süzgeçten geçirip en verimlive uygun olanını yaptığımız için Torosları üç belediyenin verdiği ruhsattan dahafazla ruhsat verir konumuna getirdik. Bu doğru strateji, doğru planlama ve doğrusonuçtur. Tarsus’a da hava alanımız yapılacak ve turizmi daha da öneçıkaracağız. Suyla ilgili sıkıntısı yok. Tarım ve hayvancılık noktasında iyi. Bunlarıdaha da büyüteceğiz. Birleşerek güçleneceğiz, üreterek zenginleşeceğiz.”